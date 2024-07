K velmi oblíbeným obchodům v jihočeské metropoli patří Drogerie Česal na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde se kříží Lidická třída s ulicí L. M. Pařízka. Za nákupem sem míří lidé i ze vzdálenějších částí města. K dostání je tu nejen klasická drogerie, ale i věci na zahradničení nebo školní potřeby.

Podnik, který se nedávno naposledy rozloučil se svým zakladatelem, by ale nyní mohl změnit majitele. Mezi zákazníky už se objevily obavy, co s prodejnou bude, neradi by o oblíbený obchod přišli. „To budeme plakat,“ komentovala zvěsti zákaznice Alena Pavlová. „Tady jste měl všechno, kam já budu chodit, to nevím,“ řekla redaktorovi Deníku a poukázala na široký sortiment Alena Pavlová. Dodala, že kdyby se sortiment třeba nějak specializoval, bude muset třeba pro zahrádkářské potřeby až na konec města.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Drogerie Česal v Českých Budějovicích.

A není sama, kdo obchod chválí. „Dcera i já to tady milujeme. Ten obchod tady byl snad celý můj život. Ode mě sem chodí celá rodina,“ zdůraznila další zákaznice Alena Janouchová. „Mají tu dobré ceny a plno sortimentu,“ připojila hlavní klady prodejny Alena Janouchová.

Obchod nyní patří dědicům nedávno zemřelého majitele Miroslava Česala a spolumajitelka pro Deník připustila, že se prodej zvažuje. S případným zájemcem ale že se teprve jedná.