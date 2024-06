Když se v Budějovicích řekne Česalova drogerie, byl by asi málokdo, komu by se nevybavila prodejna na rohu Lidické třídy a ulice L. M. Pařízka. Legendární drogerie ale v pondělí neotevře. Koná se poslední rozloučení s Miroslavem Česalem, jejím dlouholetým vedoucím a později i majitelem.

„Se smutkem v našich srdcích oznamujeme, že pan Miroslav Česal, dlouholetý majitel Drogerie Česal, odešel na odpočinek věčný. Z důvodu posledního rozloučení bude prodejna Lidická v pondělí 10. 6. 2024 uzavřena. Děkujeme za pochopení všem našim věrným zákazníkům,“ zní smutná zpráva uvedená na webu drogerie.

Prodejnu už dříve předal rodinným následovníkům, ale stále s ní byl spojen. Nespočet projevených soustrastí rodině od těch, kteří znali Miroslava Česala osobně jako souseda, známého, podnikatele nebo vedoucího praxe, svědčí o jeho oblibě.

Českobudějovický deník vybral několik reakcí na smutnou zprávu o odchodu známé osobnosti, ani u jedné nechybí projev soustrasti rodině:

„Smutná zpráva, to byl pan podnikatel, nesmírně si ho vážili všichni zákazníci. Takový snad v ČB už není… Upřímnou soustrast. Skvělý chlap, můj soused… To byl opravdový drogista… Měla jsem u něj praxi před 20 lety a byl boží, bral nás i na výlety… Nejlepší drogerie mého dětství i teď současnosti…

Pan Česal patřil k mému dětství - bydlela jsem v paneláku /tehdejší Budovatelská 1/, který navazoval na drogerii. Pan Česal nám tehdy schraňoval papír /kartony od krabic/ a my jsme si k němu chodily jako děti a odvážely do sběrných surovin. V té drogerii měli všechno - a to platilo i v dnešní době. Vyjadřuji upřímnou soustrast celé rodině a do nebíčka poděkování panu Česalovi, že tu pro nás byl.

Ano. Naproti Regině, ta drogerie je legenda… Tak to je mi moc líto, praxe tam byly nejlepší… Jinou drogerii ani nenavštěvuji. Vždy mi tam ochotně a skvěle poradí…“