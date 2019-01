Vyšetřovaných za drogy přibývá

ČESKOBUDĚJOVICKO - Za letošní rok přišlo na Českobudějovicku do poloviny října 28 nezletilých nebo mladistvých do konfliktu se zákonem. Důvodem byly nealkoholové drogy nebo šikana. Za celý minulý rok to bylo 31 osob. Letos mohou být celkové počty podle odborníků až o třetinu vyšší.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková