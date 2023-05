Špičkový dron DJI Mavic 3T s termokamerou, který pořídila budějovická Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE) k doplnění výuky o názorné aplikace moderních technologií, najde uplatnění i při záchraně narozených srnčat při jarním sečení luk.

Dron s termokamerou zakoupila VŠTE k doplnění výuky o názorné aplikace moderních technologií. | Foto: VŠTE

„Oslovujeme a hledáme piloty, abychom měli více sil do terénu, protože práce s termokamerou je v něm stěžejní. I proto je pro nás spolupráce s VŠTE a jejími studenty důležitá,“ říká Pavla Benettová, koordinátorka spolku Stop sečení srnčat. Ten letos čeká devátá sezóna v terénu, s drony třetí.

Podle Petra Orose, ředitele Úseku vnějších vztahů VŠTE, jde o výborný způsob, jak propojit charitativní ekologický projekt s výukou a moderními technologie. „Vyzkoušeli jsme si to v roce 2021, ale jen v roli pilotů. Tehdy jsme vlastní dron s termokamerou ještě neměli. Letos to je o to jednodušší,“ vysvětluje. S bezpilotními leteckými prostředky a jejich využitím se lze na VŠTE seznámit a pracovat nejen při výuce na katedře dopravy a logistiky, ale i katedře stavebnictví při zpracování témat studentských prací či výzkumu.

Dron představuje nejnovějšího zástupce ve své kategorii. Navržen byl pro pomoc při inspekcích budov, vyhledávání úniků tepla, při hašení požárů a vyhledávání skrytých horkých míst nebo osob.

„Pro zvýšení přesnosti určování polohy je dron vybaven odpojitelnou RTK stanicí. Jedná se o zařízení, které umožňuje zvýšit přesnost určení polohy na úroveň desítek centimetrů. Jde vlastně o velice přesnou GPS stanici,“ dodává Patrik Gross, vědecký asistent Katedry dopravy a logistiky VŠTE.

Budějovický spolek Stop sečení srnčat spolupracuje se 30 honitbami na jihu a k ochraně srnčat se snaží inspirovat další. Sám vlastní čtyři drony s termovizí, pro letošní sezónu se chystá zakoupit pátý s pokročilejší termovizí Mavic 3. „Zároveň se velmi posunula jednání s ministerstvem zemědělství, která snad již příští rok přinesou jasné výsledky pro preventivní akce na ochranu zvěře v terénu,“ uvedla Pavla Benettová.

Dron s termokamerou zakoupila VŠTE k doplnění výuky o názorné aplikace moderních technologií.Zdroj: VŠTELoni spolek díky nasazení dronů s termokamerou při 150 výjezdech a víc než tisícovce nalétaných hodin pomohl zachránit na 400 srnčat. Další osmdesátku srnčat našli dobrovolníci při pěších obchůzkách luk.

Mláďata srny rodí v květnu a v červnu. Ta potom ukrývají na loukách ve vysoké trávě, aby se chránila před predátory, než povyrostou a budou schopna před nimi utéct sama. Právě tyto měsíce, kdy se seče, jsou pro ně nejkritičtější. Geny mláďatům velí se před blížícím nebezpečím přikrčit k zemi a řidič nemá šanci je ve vzrostlém porostu vidět. Podle odhadů spolku ročně v Česku zahyne při sečích luk až 60 tisíc srnčat.