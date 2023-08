Stavebnictví zažívá po měsících boomu období útlumu. Na vině je aktuální ekonomická situace a s ní související vysoké úrokové sazby, vliv inflace a rostoucích nákladů výrobců, které se odráží na cenách stavebních materiálů. To soukromým investorům nenahrává.

Ilustrační foto | Foto: ČTK

Kdo ale může začít stavět, je ve výhodné pozici. Dostupné stavební materiály, stálá pestrost portfolia produktů u výrobců, krátké dodací lhůty či kapacity stavebních firem, mohou investorům otevřít dveře k urychlení celé výstavby.

Dotace Nová zelená úsporám

Už od září startuje další kolo dotací Nová zelená úsporám od Ministerstva životního prostředí. Program bude nejen dostupnější, ale lze získat rekordní objemy peněz. Investor může celkem zažádat o dotaci do výše až 2 milionů korun. Příspěvek se vztahuje jak na zateplení takzvaného “domu po babičce,” (výměna obvodového zdiva, zateplovací systémy, obnova střešního pláště, oken a stínící techniky), tak na obnovitelné zdroje energie (fotovoltaické systémy, rekuperační jednotky, kotle, kamna a tepelná čerpadla), nebo i využití dešťové vody a například i nabíjecí stanici pro elektromobily. Mladé rodiny mohou k tomu všemu obdržet i bonus 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě, ve stejné výši bonus na zpracování projektu nutného pro podání žádosti o čerpání dotace a bonus 10 tisíc korun za kombinaci více opatření. Domácnosti z Karlovarského, Moravskoslezského, Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem, zase získají bonus 10 % z celkové výše dotace. Své si najdou ale i investoři novostaveb, kteří mohou zažádat o finanční příspěvek v rozmezí od 200 tisíc do 500 tisíc korun a k tomu ještě až 35 tisíc na projektovou přípravu domu. Zákazník navíc může vzhledem k volným kapacitám na trhu realizovat stavbu v krátkém časovém období.

Zhodnocení naspořených financí

Máte naspořené peníze a nevíte do čeho investovat? Rozhodně není na co čekat. Pokud totiž nechcete přihlížet znehodnocení vlastních úspor, investujte do nemovitostí, a to jak do novostaveb, tak rekonstrukcí. Takové uložení peněz totiž stále patří k těm nejbezpečnějším. Přestože se výše téměř 6 % na úrokových sazbách zdá neúnosně vysoká, peníze teď ztrácí hodnotu mnohem rychleji. Ztrátu jejich hodnoty nezachrání ani úroky na spořících účtech, které jsou nižší než inflace a ani u jiných typů investic to není o mnoho lepší. Hodnota nemovitosti, do které zainvestujete nyní, může být už za pár let výrazně vyšší. Pokud máte příležitost v podobě koupě pozemku, novostavby či rekonstrukce nemovitosti - investujte.

Hypotéky jsou teď dostupnější

Díky zrušení požadavku na DSTI (výše dluhové služby k příjmům žadatele, Debt Service To Income) se v blízké době očekává, že zájem o hypoteční úvěry znovu poroste. Česká republika měla dříve jedny z nejtvrdších podmínek pro získání hypotečního úvěru v Evropě. Nově mohou hypoteční úvěr snadno získat i lidé, kteří splácejí více půjček. I když se požadavek DSTI zrušil, jednotlivé banky mohou tento ukazatel stále interně používat. Přestože nyní vysoká úroková míra nenahrává novým hypotékám, její očekávaný pokles na příznivější úroveň je na spadnutí a symptomem jejího aktuálního stavu je krátkodobé mírné snížení pořizovací ceny pozemků, domů i bytů. Jednoduchá investiční poučka tedy říká: „Využijte investičních příležitostí, které se na trhu naskytnou během jeho poklesu a snížené aktivity ostatních investorů.“

Stavba může být rychlejší

Proces výstavby nebo rekonstrukce může trvat měsíce, dokonce roky, a proto je vhodné se co nejdříve pustit do projektu, abyste mohli začít žít ve svém vysněném domově. K tomu nahrává i momentální situace stavebních firem, které jsou po dlouhé době dostupnější a vychází vstříc i termínově. Za posledních devět měsíců klesla vytíženost stavebních firem o 5 % - to znamená více času i kapacit pro vaši stavbu. Začít stavět je výhodné i z hlediska dostupného stavebního materiálu a krátkých dodacích lhůt. Žádných šest měsíců. Vybraný materiál máte na stavbě už za pár dní.

Ceny materiálu se stabilizovaly

Dalším důvodem, proč byste neměli odkládat stavbu domu, je stabilizace cen materiálů. Současný trend naznačuje, že se ceny materiálů a služeb ve stavebnictví od nového roku stabilizovaly. Pokud tedy čekáte na snížení cen materiálů, pravděpodobně budete zklamáni. V tomto případě platí okřídlené pravidlo, že levněji nebude.

Proč stavět právě teď.Zdroj: Wienerberger