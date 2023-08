Ani tentokrát u startu letadla nechyběli fanoušci letectví, i když se jich sešlo méně než minulý týden.

Druhý turistický let Boeingem z Českých Budějovic. | Video: Edwin Otta

V pondělí 7. srpna 2023 večer byl z Letiště České Budějovice vypraven historicky druhý turistický let Boeingem 737. Cestující tentokrát zamířili na řecký ostrov Rhodos. Minulý týden při velké premiéře turistických letů to bylo do Turecka.

V pondělí večer se letělo opět pro cestovní kancelář Čedok, ale pro pasažéry dorazil stroj společnosti Travel Service. Ve středu minulý týden se letělo se Smartwings. Letadlo s plnými světly proti šedým dešťovým mrakům uviděli fanoušci shromáždění u letiště těsně před 20. hodinou. Dosedl od východu a vzápětí už roloval k terminálu.

S rodinným doprovodem

Mezi těmi, kdo se chystali na odlet, byla Lucie Holarová s manželem. Do ciziny už letěla třeba do Bulharska, ale to bylo z Prahy. Na prvním odletu z Budějovic ocenila třeba to, že je pohodlnější dostat se na letiště. Už středeční odlet z jihočeské metropole přitom pozorovala, i když jen z domova. „Koukali jsme se z okna. Jak letadlo vzlétá a letí na východ,“ zmínila Lucie Holarová, kterou na letiště doprovodili dcery, zeť a vnučka Malia. O bezpečí na dovolené se turistka nebála. „Sledovali jsme požáry. Tam, co letíme, je to v pohodě,“ konstatovala Lucie Holarová.

Druhý turistický odlet z Českých Budějovic se uskutečnil 7. srpna 2023.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Její rodina se byla na letišti podívat i z profesního zájmu. Zdeněk Šustr je majitelem českobudějovické cestovní agentury Invia. „Děláme zájezdy letecky i vlastní dopravou, autobusem nebo lodí, co si kdo řekne. Zajistíme celý zájezd,“ zmínil Zdeněk Šustr.

Už ve středu

Také historicky druhý odlet turistického Boeingu z Českých Budějovic přivábil diváky, kteří přišli jen kvůli velkému letadlu. Bylo jich sice výrazně méně než minulý týden, tentokrát se jich sešlo jen několik set, ale bylo vidět, že mnozí z nich se v létání dobře orientují. Někteří si i vyhledávali přesné technické parametry letiště a porovnávali je s pražským Letištěm Václava Havla. Mezi těmi nejmladšími zase zaznělo obdivné: „To je velký letadlo, do toho bych se chtěl dostat.“

Mezi diváky byl i Kamil Šrámek, který s manželkou a rodinnou kamarádkou a její dcerou přijel z Velešína. „Už jsme tady byli ve středu, když se odlétalo poprvé,“ řekl Kamil Šrámek a dodal, že museli takovou atrakci okouknout. „Váháme, jestli někam taky nepoletíme. Možná až příští rok. Hlavně jsme nevěřili, že to vůbec začne lítat za ty roky slibů,“ doplnil Kamil Šrámek.

Obrazem z letiště: Boeing nad Budějovicemi, davy lidí, hostesky i slavobrána

Po 21. hodině u Boeingu zahučely motory, poodjel od terminálu a vznesl se směrem ke Kleti, aby pak následně nabral kurs na Rhodos. Pro Čedok se plánuje ještě 26 letů. „Létat se bude v neděli, pondělí a středu,“ uvedl již dříve pro Deník ředitel letiště Ivan Trhlík.

Majitelem letiště je Jihočeský kraj, který před necelými dvaceti lety převzal areál od armády. Pro příští rok počítá Čedok s rozšířením nabídky zájezdů s odletem z Českých Budějovic a kraj jedná podle hejtmana Martina Kuby i s dalšími zájemci o turistické odlety z Českých Budějovic, například cestovní kanceláří Fischer.

Druhý turistický odlet z Českých Budějovic se uskutečnil 7. srpna 2023.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Pro Čedok se bude z Budějovic létat až do poloviny října. V neděli 13. srpna se z letiště v Plané vypraví první turisté na Krétu. V příštím roce se k letošním třem dovolenkovým destinacím, do nichž můžete odletět z Budějovic, přidají další dvě – Burgas v Bulharsku a Enfidha v Tunisku.