Celkový kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 tak zůstal ke čtvrteční 18. hodině na úterních 172. Přibyli ale další čtyři nově uzdravení, čímž se jejich počet zvýšil na celkových 114. Aktuálně bylo ve čtvrtek večer v regionu 52 pozitivních osob.

Od středečního do čtvrtečního večera podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové vyšetřily laboratoře v regionu 207 nových suspektních vzorků osob s podezřením na možné onemocnění COVID-19. "Pozitivní nebyl žádný. To spolu s dalšími čtyřmi nově uzdravenými osobami znamená, že aktuální počet nemocných COVID-19 v Jihočeském kraji se snížil na 52. Pokračuje tak pozitivní trend, kdy v regionu přibývají uzdravení rychleji, než nové případy nemoci,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Situace v regionech

Ze stávajících 52 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno devatenáct na Českobudějovicku, třináct na Prachaticku, dvanáct na Táborsku, čtyři na Strakonicku, tři na Českokrumlovsku a jeden na Písecku. Jindřichohradecko hlásí nulu. Všech tamních 19 nemocných se už uzdravilo a dále nevylučuje koronavirus.

V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si tak jižní Čechy udržují s 26,99 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k čtvrteční 18. hodině) i nadále stabilní pozici regionu s výrazně nejnižším výskytem COVID-19 v ČR.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 11 822 osob. V povinné karanténě se k středeční 18. hodině nacházelo aktuálně 488 Jihočechů.

Změna pro pendlery

„Od půlnoci vstupuje v platnost změna usnesení vlády, týkající se režimu na státní hranici. Mezi nejdůležitější změny pro přeshraniční pracovníky patří, že potvrzení o bezinfekčnosti bude platit třicet dní, nikoliv dva týdny, a že povinnost předložit potvrzení o bezinfekčnosti mají do 72 hodin od překročení státní hranice do ČR. V posledních dnech registrujeme velké množství dotazů přeshraničních pracovníků. K telefonní lince 736 514 326, kterou jsme tento týden zřídili, přidáváme od dneška další informační linky 736 514 370 nebo 736 514 346, kde zájemci získají i o prodlouženém víkendu informace týkající se podmínek pro přeshraniční pracovníky,“ doplňuje servisní informace pro pendlery ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

Testování v Dolním Dvořišti

Co se týče možnosti testování samoplátců na česko-rakouských hranicích v Dolním Dvořišti, odběrové středisko bude v provozu v pátek prvního května, v sobotu a v neděli bude uzavřeno.

Neměnný zůstal kumulativní počet pozitivně testovaných osob. Podle verifikovaných dat krajské hygienické stanice bylo ve středu večer na jihu Čech mezi těmi, kteří od začátku epidemie onemocněli COVID-19, 100 žen a 72 mužů. Z celkových 172 potvrzených případů je 41 z Českobudějovicka, 37 ze Strakonicka, 28 z Prachaticka, 22 z Českokrumlovska, 19 z Táborska, 16 z Jindřichohradecka a devět z Písecka. „Mezi pozitivně testovanými je deset dětí ve věku do 14 let. Čtrnáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, osmadvacet v kategorii od 25 až 34 let, osmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, šestadvacet v kategorii od 45 do 54 let a osmadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 38 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Počet Jihočechů, kteří se vrátili ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací i samostatně a byly, či ještě jsou, pod dohledem jihočeských hygieniků, se ve čtvrtek zvýšil o 9 osob na celkových 261.

Pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz . Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to až po jejich verifikaci.