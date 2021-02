„Výraznou změnou oproti předešlému ročníku je navýšení částky z původních 5 milionů na 10 miliónů korun. Tato suma bude rozdělena ve dvou kategoriích rovným dílem. Znamená to, že 5 milionů půjde na malé projekty a dalších 5 zacílí na projekty velké,“ říká první náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že malé projekty jsou takové, které se svým rozpočtem vejdou do částky 700 tisíc korun a u velkých projektů půjde o maximální částku až 2,5 milionu korun.

„Návrhy bude možné podávat od 1. března do 30. dubna. Sběr podpory “líbí se mi“ bude v čase od 1. června do 15. června a finální hlasování nás čeká od 1. října do 31. října 2021. Na návrhy se těšíme,“ dodává Juraj Thoma.

Odkaz na Výzvu ZDE.