Bloudil tudy Štěpán v pohádce Zdeňka Trošky Čertova nevěsta. Už za pár let by tu mohli žasnout návštěvníci. Podzemní chodby někdejšího kaolinového dolu Orty nedaleko Českých Budějovic chce Jihočeský kraj proměnit v turistický tahák. Ale příchozí by tu podobně jako pohádkový hrdina rozhodně tápat neměli. Ojedinělá přírodní a technická památka dostane moderní zázemí.

Přírodní památka Orty u Hosína. | Foto: Zdroj Jihočeský kraj, životní prostředí

Jak bude vypadat provozní budova, která tu má vyrůst, se bude rozhodovat ve veřejné soutěži o nejlepší architektonický návrh. Vyhlášení soutěže schválili krajští radní, na samotné návrhy čekají až do začátku srpna. Nová stavba by měla nabízet nejen nezbytné zázemí, ale stát se i symbolem příběhu obnovy tohoto unikátu. Podle prvního náměstka hejtmana pro oblast cestovního ruchu Františka Talíře mají předkládaná řešení zahrnout i podobu budoucího parkoviště pro návštěvníky, zahradní úpravy celého areálu a jeho napojení na cyklostezky a turistické trasy. „Skutečnost, že bude celý areál kompletně bezbariérový, považujeme v současné době za naprostou samozřejmost,“ zdůraznil. Chystané stavby a úpravy by měly vyjít na přibližně padesát milionů bez daně.

Už za čtyři roky by do důlního díla Orty, které se rozprostírá mezi Hosínem, Borkem a Hrdějovicemi mohli proudit první turisté. Nyní sem z bezpečnostních důvodů lidé nesmí. O jeho zpřístupnění společně usilují právě obce, na jejichž katastru se tajuplná památka nachází, Jihočeský kraj, Správa jeskyní České republiky a Regionální rozvojová agentura jižních Čech. A to neznamená jen zajištění samotných podzemních chodeb, které se tu klikatí v délce bezmála šesti kilometrů. „Důl, ve kterém byl původně těžen kaolin pro potřeby společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH, má obrovský turistický potenciál. Zaslouží si záchranu a obdiv tisícovek návštěvníků, které sem chceme nalákat. A to bez kvalitního zázemí nejde,“ uvedl František Talíř.

Jak upřesnil náměstek hejtmana Pavel Klíma, do jehož gesce spadají veřejné zakázky, plány na zpřístupnění dolu mají už jasné termíny. „Odborná komise vybere vítězný architektonický návrh v polovině září a do konce tohoto roku bude s vítězem podepsaná smlouva. Po nezbytných projektových přípravách by se v roce 2026 mohlo zažít stavět. Pokud vše dobře dopadne, budou se moci první návštěvníci do Ortů podívat už v roce 2028,“ naznačil.