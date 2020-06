Instituce bude fungovat jako nyní, galerii Centrum současného výtvarného umění a architektury, sídlící v budově, povede dále Michal Škoda. I on má pocit, že je budova ve špatném stavu. „Bohužel dům trpí rekonstrukcí, kterou prošel někdy v sedmdesátých až osmdesátých letech a stopou času,“ myslí si galerista. Ten připravuje program instituce na vysoké úrovni. „Vítáme zde autory z celého světa a zároveň galerie dělá městu velkou službu, výjimečnou reklamu nejen doma, ale i v zahraničí,“ upozorňuje. Byl by rád, aby zde vnikla galerie s přesahem k dalším oborům a s velkým prostorem pro edukační aktivity, o něž je zájem. Je také přesvědčen, že na výstavách i ve vzdělávacích aktivitách je větší potenciál, než nabízí současný stav domu. „V tom provozu opravdu dělá ostudu. Potřebuje komplexní rekonstrukci, jak sítí, tak samotné dispozice,“ vysvětluje Michal Škoda a dodává: „Žádné mimořádné vymoženosti, ale kvalitní proměnu.“

Historie domu: původně goticko–renesanční objekt přestavěn v 18. stol. do barokní podoby, po velkém požáru v roce 1868 byl dům zvýšen a opatřen historizujícím průčelím bývali zde ubytováni např. generálové a vyšší důstojníci název Dům umění se objevil až po roce 1945, v květnu 1947 byla v domě slavnostně otevřena stálá galerie města Zdroj: Jan Schinko

Co revitalizace zahrnuje? „Vybudování nových prostor pro galerijní činnost, kreativních dílen, přednáškového sálu i turistického informačního centra z historické radnice,“ odpovídá Juraj Thoma. To bude v celém přízemí objektu, které se celé dispozičně změní. Antikvariát zde zůstane do předání stanoviště, jednat s ním bude Správa domů. Není však vyloučen v budově prodej knih související s uměním.

Celková rekonstrukce kulturní památky a její využití přispěje k ochraně kulturního dědictví. Předpokládá se rozpočet 55,5 milionů korun bez DPH. Projekční práce a náklady na soutěž vychází na 5,5 milionů, vlastní investice bude 50 milionů,. Až 55% z uznatelných nákladů rekonstrukce by mohla pokrýt dotace z EU.