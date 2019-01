Jihočeský kraj – Páteční a víkendové návštěvy hřbitovů k Památce zesnulých si nenechají ujít také zloději. A seberou, jako každý rok, co vidí - nejčastěji svíčky, věnce, umělé květiny, sošky a další výzdobu a rychle to prodají.

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Zaměří se i na poblíž zaparkovaná auta, v nichž lidé nechávají leckdy cenné věci. Policisté stále varují, že auto není trezor, musí být uzamčené a se zavřenými okny, včetně střešního.



I tentokrát budou jihočeští policisté ve větším počtu tato místa bedlivě sledovat. Podle policejní mluvčí Hany Millerové mnozí nedokáží policistům vůbec popsat, co jim bylo z hrobu ukradeno. „Proto doporučujeme, aby si lidé své hroby vyfotografovali, neboť v případě krádeže či poškození hrobu bude mnohem jednodušší zadokumentovat jejich původní stav,“ uvedla Hana Millerová. Také upozorňuje, že zloději si na hřbitovech často tipují osamělé osoby, které sledují, a ve chvíli, kdy jdou například pro vodu či vyhodit původní výzdobu do kontejneru, seberou jim odloženou tašku a zmizí.



O Dušičkách uvidíme na silnicích mnoho dopravních policistů, kteří budou hojně kontrolovat nejen alkohol za volantem.



„Připomínáme občanům nad 65 let, kteří s vozidlem nejezdí každodenně, aby nezapomněli mít s sebou doklad o zdravotní způsobilosti, který se obnovuje v 68 letech a poté každé dva roky,“ upozorňuje Hana Millerová.



Policisté velmi uvítají pomoc občanů v těchto dnech. Pokud uvidíte něco podezřelého, ihned volejte bezplatnou linku 158.