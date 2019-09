Parkování u stadionu SK Dynamo České Budějovice bude částečně omezeno a je třeba respektovat pokyny pracovníka agentury. Podle policejního mluvčího Milana Bajcury budou před začátkem a po skončení utkání vjezd a výjezd koordinovat dopravní policisté.

Řidiči by si měli také uvědomit, že průjezd ulicí Na Dlouhé louce je veden pouze v jednom jízdním pruhu, a to jak od centra na výjezd k ulici Vltavské nábřeží, tak i v druhém směru k Mánesově ulici. Nájezd od ulice Husova, a to jak od Mariánského náměstí, tak i od městské části Čtyři Dvory, je ke křižovatce u Výstaviště uzavřen.