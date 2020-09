Dvacet tři projektů, které navrhli obyvatelé Českých Budějovic, se bude od počátku října ucházet o podporu z takzvaného participativního rozpočtu, což je částka samostatně vedená v rámci městského rozpočtu.

Představitelé města už vyhodnotili realizovatelnost všech projektů, které prošly předběžnými koly a nyní si je bude možné prohlédnout i na výstavě.

„Podáno bylo 51 projektů, 45 jich prošlo kontrolou formální správnosti, 35 z nich získalo hlasováním podporu pro postup do dalšího kola a 23 dostalo osvědčení o proveditelnosti a právě tyto budou vystaveny na náměstí Přemysla Otakara II. a od října se bude o nich hlasovat. Většinou se týkají nových dětských hřišť a sportovišť, výsadby městské zeleně, ale třeba i pořádání kulturních akcí,“ říká první náměstek primátora Juraj Thoma.

Do hlasování se mohou od 1. října 2020 zapojit občané starší 18 let s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích. Každý bude mít k dispozici dva hlasy – jeden pro malý a jeden pro velký projekt. „Rád bych veřejnost také pozval na již zmíněnou výstavu projektů, která bude k vidění od 18. září do 2. října přímo na náměstí Přemysla Otakara II.,“ dodává náměstek primátora.

Projekty se na radnici podávaly od 1. dubna do 31. května 2020. Některé byly přihlašovány i na poslední chvíli. Od června sbíraly projekty, které prošly hodnocením formální správnosti, podporu veřejnosti. Pro další postup měly získat alespoň 50 hodnocení "líbí se mi".

Na vybrané projekty město původně určilo dohromady částku pět milionů korun. S realizací a financováním se počítá v roce 2021, případně v následujícím období.