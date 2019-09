Další dva džemy prachatické podnikatelky Jozefíny Růžičkové se zařadily mezi světovou elitu. Meruňkovo levandulový a Višňovo mirabelkový si ze zářijové mezinárodní soutěže Great Taste odnesly každý dvouhvězdičkové ohodnocení. Porota soutěže Great taste džemy ohodnotila dvěma hvězdičkami a jedním slovem: „výjimečné“.

„Jde o ohromný úspěch, v soutěži je opravdu to nejlepší z celého světa. A o to více mě překvapilo, že oba mé džemy byly oceněné dvěma hvězdičkami,“ řekla Jozefína Růžičková. Do soutěže, která je považována za gastronomického Oscara, se letos přihlásilo bezmála třináct tisíc výrobků z celého světa. Od alkoholických nápojů, přes pekařské i uzenářské delikatesy až po čerstvé maso, zavařeniny nebo zmrzliny. Naprostá většina z nich odešla s prázdnou.

O výsledcích rozhodovala porota složená z 500 odborníků v oblasti gastronomie. Jsou mezi nimi kuchaři ocenění Michelinskými hvězdami, zástupci vyhlášených světových restaurací, gastrokritici a další. „Hodnocení trvá přibližně půl roku a ochutnávky probíhají naslepo. Kromě chuti se hodnotí i vůně, konzistence nebo třeba barva,“ popsala Jozefína Růžičková.

Josefína Růžičková, Rose Garden Prachatice



- Manažerka, která před pár lety pověsila lodičky na hřebík, a začala se věnovat vaření marmelád.

- Celý rok sbírá a zpracovává ovoce, experimentuje s novými chutěmi a kombinacemi.

- Pod značkou Rose Garden vyrábí výběrové džemy, marmelády a bylinné sirupy. Nabízí jak známé české chutě jako jsou jahoda či borůvka, tak netradiční suroviny jako šípky, bezinky, mirabelky nebo arónie. Vedle toho vymýšlí nové kombinace příchutí, například Citrón s levandulí, Krvavý pomeranč s rozmarýnem nebo Kumquat s karibským rumem.

- Z prestižních světových soutěží si již několik let po sobě odnáší cenné medaile. Její cit pro výběr a zpracování surovin pravidelně oceňují ti největší gastronomičtí experti z celého světa. Za čtyři roky působení na trhu se její džemy a marmelády mohou pyšnit celkem 10 oceněními ze soutěže Great Taste a dalšími 11 zlatými, 16 stříbrnými a 14 bronzovými medailemi z World's Original Marmalade Awards.