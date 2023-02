Většina dodavatelů energií od začátku roku nabízí novým zákazníkům tarify s cenami vycházejícími z vládního cenového maxima. To činí pro letošní rok 5000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny bez DPH a 2500 korun za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Takzvané stropy platí pro domácnosti, firmy i veřejné instituce.

O osm procent méně za plyn

E.ON nyní reaguje na pokles cen energií na energetické burze. "Od poloviny února bude mít více než milion našich stálých zákazníků ceny elektřiny i plynu pod vládou stanoveným stropem. Navíc jsme dostáli svým závazkům i vůči zákazníkům s fixovanými cenami, z nichž některé jsou v porovnání se současnou cenovou hladinou velmi nízké. Na cenách pod cenovým stropem tak budou v podstatě opět všichni naši zákazníci,“ řekla generální ředitelka společnosti E.ON v České republice Claudia Viohl.

Oproti aktuálním ceníkům sníží společnost cenu plynu pro stálé zákazníky o 13 procent a cenu elektřiny o 18 procent. V součtu tak budou nové ceny elektřiny o šest procent pod cenovým stropem, u plynu o osm procent pod stropem. Pro většinu stálých zákazníků budou nové ceny platit od 15. února, u několika zbývajících ceníků zavede E.ON nové ceny od začátku března.

Úprava ceníků podle společnosti uspoří běžným zákazníkům, kteří nepoužívají elektřinu ani plyn k vytápění, asi 760 korun ročně u elektřiny a 860 korun u plynu za rok. U domácností, které vytápějí elektřinou, bude podle E.ON roční úspora kolem 1900 korun a u plynu zhruba 3750 Kč.

Pomohl pokles na burze i úspory zákazníků

Podle šéfky E.ON pomohly ke snížení cen kromě poklesu cen na burze také úspory zákazníků. "Naši klienti od podzimu meziročně spotřebovali o 20 procent méně energie, než se předpokládalo. Měli jsme tak pro ně k dispozici více energie, kterou jsme pořídili ještě za výhodnější ceny. A za vyšší ceny jsme pak naopak dokupovali jen menší množství, než bylo původně potřeba,“ vysvětlila Viohl.

Zároveň upozornila, že i přes současný příznivý vývoj na energetickém trhu není v rámci krize vyhráno. Apelovala proto na nutnost investicí do energetické infrastruktury. Rovněž připustila, že možné úpravy ceníků směrem dolů i nahoru mohou být v současné době mnohem častější než v minulosti.

Úpravy ceníků nyní chystají i další dodavatelé. "Nové ceníky u řady produktů jak u plynu, tak u elektřiny připravujeme a v blízké době se je chystáme oznámit," řekl ČTK mluvčí ČEZ Roman Gazdík. Snížení cen stávajícím zákazníkům už potvrdila také společnost MND, přesné ceny zveřejní v příštím týdnu. "MND současně nabídnou stávajícím zákazníkům možnost zajistit si do budoucna ceny plynu významně pod vládním stropem, a to na období od 1. ledna 2024 až do 31. května 2025," uvedla společnost. Situaci na trhu vyhodnocuje také Pražská energetika. "Kalkulujeme možnou novou nabídku pro zákazníky. Jakmile to situace dovolí a bude zřejmé, že pokles cen na velkoobchodním trhu má trvalý charakter, představíme ji zákazníkům," uvedl mluvčí Karel Hanzelka.

Na pokles cen energií na trhu reagovali někteří dodavatelé poprvé už v lednu. Tehdy ceny elektřiny a plynu snížili pod cenový strop například E.ON nebo innogy. Dosud však šlo vesměs o nabídky pro nové zákazníky s fixací cen na určité období.

Velkoobchodní cena elektřiny v posledních týdnech klesla ke 180 eur (asi 4300 Kč) za MWh bez DPH. U plynu sestoupila pod 68 eur (zhruba 1630 Kč) za MWh. Loni v létě se ceny obou komodit pohybovaly i výrazně nad vládou stanoveným limitem.