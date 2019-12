Atmosféru vytvoří tisíce žároviček a světelné efekty. Zoo podle mluvčího Martina Švihela přichystala některé novinky. Dokoupila například několik světelných 3D prvků. „A to v podobě plameňáků, orla a také několik desítek metrů světelných krápníků,“ nastiňuje. Další novinkou oproti loňsku je i zcela nový fotokoutek se světelným křeslem, kam se mohou posadit i nejmenší návštěvníci a pořídit si fotku.

„V tomto období jsme pro návštěvníky prodloužili kromě Štědrého dne otevírací dobu, aby si mohli podvečerní procházku v klidu užít,“ dodává Martin Švihel. Do hlubocké zoo můžete přicházet až do 18.30 h, v areálu lze zůstat dokonce až do 19 h.

Vánoční zoo se nachází ve dvou třetinách celého areálu, kde uvidíte samozřejmě zvířata.

Přijít nasát vánoční atmosféru můžete až do Tří králů.