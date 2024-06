Ve čtvrtek 20. června se na budějovickém Palackého náměstí uskuteční jedinečný hudební projekt Óda na moje město. Síly v něm spojilo více než 170 hudebníků a hudebnic všech generací z celého města. Po měsících společných příprav a zkoušení zahrají novou hymnu pro České Budějovice.

V předvečer Mezinárodního svátku hudby se schody kostela na Palackého náměstí promění ve velké pódium a park v hlediště. Poprvé a naposledy tady v 18 hodin veřejnost uslyší hudební skladbu inspirovanou Ódou na radost. Diváci se pod vedením dirigenta budou moct navíc ke skladbě přidat a rozeznít tak svým zpěvem celé náměstí.

Text napsal 7krát3

Na začátku byla výzva pro budějovické sbory, ZUŠky, konzervatoř, hudební soubory. Na tu zareagovalo a přihlásilo se přes 170 hudebníků a hudebnic – propojila se tak tělesa, která spolu pohromadě ještě nikdy nehrála. Jim na míru vznikla skladba, která odlehčenou formou komentuje a oslavuje život v Českých Budějovicích a ilustruje, jak rozdílná hudební uskupení tady působí.

„Mám radost z toho, kolik lidí se zapojilo. Dokazuje to, že když se spojíme, můžeme vytvořit něco opravdu výjimečného. Óda na moje město není jen hudební skladbou, je to oslava toho, co nás spojuje – naše společná láska k Českým Budějovicím a naše odhodlání udělat z nich i díky titulu EHMK ještě lepší místo pro život,” říká primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Samotný text bude odhalený až na místě. Napsal ho Štěpán Hebík, muzikant známý jako 7krát3 a držitel ceny Anděl, který k jeho znění říká: „V Budějovicích jsem se narodil a dlouho tu žiju. Kulisy města se tak snadno zevšední. Donutily mě si ale uvědomit, že se nám tu žije opravdu dobře a neřešíme tak palčivé problémy, jako na jiných místech světa. To mě s klidem opravňuje přistupovat k textu s nadsázkou, kriticky i s dávkou hrdosti. V textu každý najde obraz, který mu bude blízký a který se ho – ať chce či nechce – dotýká. Nerad bych zapomněl na spolupráci s Mikolášem Troupem, který přispěl ke konečné podobě, kterou diváci uslyší,” říká muzikant Štěpán Hebík.

Hudbu napsal Mikoláš Troup z Jihočeského divadla. Skladba se inspiruje známou melodií z Beethovenovy 9. symfonie – Óda na radost. Ta je nejen hymnou Evropské unie, je také nejznámější a nejuniverzálnější melodií v celých lidských dějinách. Skladatel do ní ale otiskl třeba i lidovou píseň K Budějicům cesta a další nečekaná žánrová spojení. Soubor povede Patrik Červák ml., který diriguje mimo jiné i Jihočeskou filharmonii. Ten ke vzniku skladby říká: „Chvíli trvalo, než jsme našli formát, který by nebyl obyčejným hudebním kompilátem a který by v sobě skrýval i určitý umělecký přesah. Díky zapojení Mikoláše Troupa a Štěpána Hebíka jsme ale dostali zcela svébytnou a originální skladbu – jakousi kantátu na zcela nový autorský text. Je poměrně náročné zvládnout zkoušení s tak velkým počtem hudebníků, ale všichni dělají maximum nejen po stránce muzikantské, ale i po té lidské. Vážně se těším, až půjdeme do finále a všem ukážeme, co jsme ten poslední půlrok dělali.”

Óda, procházka i workshopy

Ve spolupráci s profesionály už týdny zkouší hudebníci a hudebnice z konzervatoře České Budějovice, ZUŠ na Piaristickém náměstí, ZUŠ B. Jeremiáše na Palackého náměstí, BIGYsbor z Biskupského gymnázia, Sbor se "Z" Gymnázia Česká, Sbor Jitřenka, Klub Aktiv - zpívání pro radost, Komorní pěvecké sdružení Abwun, folklórní Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit nebo Projekt Sbor. Ten k jejich zapojení říká: „Chceme přispět k novým kulturním akcím v Budějovicích a využít příležitostí v rámci Evropského hlavního města kultury 2028. Díky Ódě máme nové zkušenosti a kontakty z práce s ostatními muzikanty, sbory, sbormistry, dirigenty a skladateli.”

Kromě samotné Ódy, která zazní na Palackého náměstí na schodech kostela v 18 hodin, je připravený hudební program na celé odpoledne. Zahrají kapely vybrané ve spolupráci s festivalem Svátek hudby, nebo třeba uskupení Wohlgemuth band a Šimanský Niesner. Návštěvníci se mohou těšit i na workshopy od Kláry Boudalové, při kterých si vyrobí hudební nástroje, dozví se, jak se skládá hudba nebo zjistí, jak dobře se vyznají v jihočeských lidových písních.

V 15 hodin ze zahrady ZUŠ na Piaristickém náměstí vyrazí účastníci hudební procházky, která povede až na Palackého náměstí. Návštěvníci uslyší krátké koncerty některých souborů, které se zapojují do samotné Ódy.

Óda na moje město vznikla v rámci projektu Kul.turista – každoročně je jeho součástí i jedna velká akce propojující umělce a veřejnost. Koordinátorka z týmu EHMK 2028 Lucie Boušková říká: „Pro myšlenku na společnou skladbu jsme se nadchli minulý rok a hned se pustili do její realizace. Společně s kurátorem Ondřejem Horákem se chceme každý rok věnovat jednomu uměleckému přístupu a vytvořit podobně jedinečný zážitek spolu s obyvateli města.”

