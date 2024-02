Už několik měsíců mohou řidiči na okraji budějovického Mariánského náměstí přes výlohu vidět finální přípravy na otevření nové kavárny. Podnik Elevate se chystá pozvat hosty do prostor , kde dříve sídlila restaurace Budějovická srdcovka. Podle Štěpána Berana, který je spolu s manželkou Šárkou jednatelem Elevate Budějce, by se mělo otevírat v březnu.

Interiér už čekají jen poslední práce. „U výlohy směrem do Husovy třídy budou ještě barové stolky s výhledem do ulice,“ říká Štěpán Beran. Zbývá třeba vyměnit dvířka za jeden z barů. Vnitřek bude zařízen v jednoduchém stylu, dřevo a parkety a s nimi betonové tvárnice, které zůstanou bez úpravy. Provoz se chystá od rána do pozdního večera. „Jsme spojením kavárny, bistra a baru. Vznikl tu i dětský koutek. Sami jsme měli malé děti a víme, jaké to je, když s nimi nemůžete někam jít. Pro děti budeme mít i přizpůsobené menu, nejsou to italské těstoviny s parmezánem,“ ujišťuje Štěpán Beran a doplňuje, že v tak velkém podlouhlém prostoru, který skoro připomíná běžecký koridor, by samotná kavárna byla podnikatelskou sebevraždou. Proto se tu mají střídat kavárna, bistro a bar.

Oddává i vaří

Otevřeno chtějí mít v Elevate od sedmi hodin a den zahájit studentskou snídaní. Káva se chystá výběrová z pražské pražírny. Vnitřním prostorám určují ráz hlavně manželé Beranovi. Z Budějcké srdcovky ale zůstaly třeba parkety. Štěpán Beran je vyučený kuchař, nyní je pastorem Apoštolské církve. Ta patří k protestantským církvím a úžeji ke sdružení církví, které samy sebe označují jako letniční. Jednatel Elevate může také oddávat. Už se několikrát stalo, že snoubence nejprve oddal a potom jim na svatbě vařil. Kuchařské řemeslo ale v poslední době vykonával jen příležitostně vedle své duchovní služby.

V Elevate připravovali otevření už před rokem, teď počítají s březnem 2024.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Podnik už měl otevírat na jaře minulého roku. Předběžně už bylo vše předjednané i s úřady a vše mělo být jednodušší, protože kavárna měla nastoupit do prostor už předtím sloužících gastronomickému provozu. Jenže pak se ukázalo, že dokumenty je nutné mít pohromadě úplně komplet, jako by se otevíral první podnik. Druhým momentem, který ovlivnil zdržení, jsou řemeslnické práce, které se také protáhly.

V Elevate bude vlastní kuchyně i cukrářská výroba. „Chceme dělat cenotvorbu tak, aby to bylo cenově dostupnější,“ říká Štěpán Beran. Dopředu už ví, že třeba nabídne svou specialitu boršč. V menu bude také pravidelně jídlo pro vegetariány.