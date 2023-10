Velitel 2. mechanizované roty 42. mechanizovaného praporu v Táboře Petr Jankůj, který je u armády od roku 2008, se snažil novinářům v krátkosti vysvětlit celou složitost několikadenní akce. „Cvičení je zaměřené na přepad. Máme dvě skupiny cvičících vojáků. Jedna hraje ty zlé, druhá se snaží je najít a zlikvidovat. Tato skupina se snaží o nich získat nějaké informace přímo od lidí v obci a využít je k přepadu. V tom je právě výjimečnost celého cvičení, které se odehrává v absolutně neznámém prostředí s interakcí civilního obyvatelstva,“ říká velitel Petr Jankůj. Podle něj to znamenalo náročnější plánování, průzkumy i samotné provedení. A především pečlivou komunikaci s obcemi, které byly do cvičení zapojeny. „Bez jejich souhlasu a pomoci by se cvičení neuskutečnilo," dodal.