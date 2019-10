Jihočeská filharmonie projevila před časem zájem ujmout se za podpory města a kraje Hudebních slavností Emy Destinnové, které se potýkají s finančními problémy. Na jubilejní 30. ročník měl festival rozpočet pouhých 300 tisíc korun a Antonín Kazil, ředitel a zakladatel festivalu, ohlásil, že další ročník již neplánuje. „Za těchto podmínek se to nedá dělat,“ uvedl s tím, že dotace na festival jsou nedostatečné.

Snahu zachovat Hudební slavnosti Emy Destinnové vyjádřil za město první náměstek primátora Juraj Thoma. „Chceme, aby festivalová tradice spojená se jménem mimořádné operní hvězdy – Emy Destinnové – pokračovala i v dalších letech,“ uvedl. Ke shodě nakonec nedošlo. „Pan Kazil značku nepřepustí, to město musí respektovat,“ dodává Juraj Thoma.

Antonín Kazil považuje uplynulý 30. a také poslední ročník za povedený. „I přes minimum peněz jsme získali skvělé umělce,“ chválí si stejně jako to, že i přes nedostatek financí na propagaci, bylo vyprodáno. „Všude jsme donášeli židle, byl velký zájem,“ hodnotí. Za úspěšný považuje i koncert k poctě Emy Destinnové, kdy poprvé za 30 let nezazpívala osobnost, která vystupovala ve stejných dómech jako Ema Destinnová. „Ne, že bychom ji nesehnali, jen jsme ji neměli z čeho zaplatit,“ vysvětluje ředitel festivalu. Posluchači tedy slyšeli v DK Metropol Mou vlast. „Ema Des᠆tinnová byla vynikající sólistka a vlastenka, úctu jsme jí vzdali,“ myslí si Antonín Kazil. Diváci se ani nevešli do sálu. „Někteří seděli mezi muzikanty na pódiu, nebylo je kam dát. Aspoň měli jiný zážitek,“ myslí si Antonín Kazil.

V současné době pracuje na alternativě festivalu. Řešení zatím nechce sdělovat. „Snad se nové řešení podaří, zatím nechci nic konkrétního šířit,“ nechal se slyšet

I město plánuje náhradu za slavnosti. Na první ročník budoucího zatím nepojmenovaného festivalu má vyčleněno podle Juraje Thomy 400 tisíc Kč. Spojit ho chce s festivalem Jihočeské filharmonie po památkách Jihočeská intermezza. „Závěrečný galakoncert s poctou Emě Destinnové by byl v Budějovicích,“ líčí Juraj Thoma nápad. Druhou variantou je propojit akci se sezonou na otáčivém hledišti s Jihočeským divadlem. Kdy bude první ročník plánované novinky, však není jisté. „Zda je to reálné do příštího roku, nevím,“ říká Juraj Thoma s tím, že je to otázkou organizace koncertů.