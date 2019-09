„Za těchto podmínek se to nedá dělat,“ vyjadřuje se Antonín Kazil k problémům s financováním a s dalším ročníkem nepočítá. Přitom se jedná o jediný festival vážné hudby na jihu Čech, který vznikl po revoluci a vydržel dosud. Už za 25 let existence festivalu zde účinkovalo 50 pěvců.

I s neslavným rozpočtem 300 tisíc Kč naplánoval Antonín Kazil jubilejní ročník. Zahájí ho ve středu 4. září varhanní koncert ve vod᠆ňanském kostele. „Magdalena Kulhanová bude jediná zpěvačka, která zde letos vystoupí,“ říká ředitel. Na nástroje tromba soprana a biblický šofar ji doprovodí Petr Dostál-Berg. Za varhany usedne Ludmila Dvořáková.

Koncertní síň Otakara Jeremiáše nabídne 10. září klavírní recitál s Martinem Kasíkem. „Každý slušný festival musí mít v programu Bee᠆thovena,“ naráží Antonín Kazil na program koncertu.

Festival vzdá tradiční hold Emě Destinnové koncertem 12. září v DK Metropol. Filharmonie Brno zahraje pod taktovkou Leoše Svárovského Mou vlast od Bedřicha Smetany. „Hodí se to, Ema Destinnová byla Češka a vlastenka,“ myslí si Antonín Kazil.

Zámecké nocturno se odehraje 13. září na zámku v Borovanech. Zahraje vám Filharmonické dechové trio Brno. Violoncellové trio s Magdalenou Kulhanovou vystoupí 16. září. v Jihočeském muzeu. Na festivalu se představí i Smíšený pěvecký sbor Mendík při Gymnáziu J. V. Jirsíka, a to 19. září opět v muzeu. „Jsou to študáci nad věcí, mají v muzice nadhled a je to znát,“ myslí si ředitel.

Závěrečný koncert navštívíte v klášterním kostele ve Zlaté Koruně 20. září, kde vzdá Jaroslav Tůma varhanním koncertem poctu Johannu Sebastianu Bachovi.