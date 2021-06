Dóm tak bude mít vedle více než tisícileté tradice chlapeckého pěveckého sboru ještě dívčí těleso jako samostatný pilíř zdejší chrámové hudby. "Vrabci" s nezaměnitelným uměleckým výrazem budou v dosavadní formě fungovat dál.

Zavraždila svých pět dětí?

Ve Wuppertalu soudí matku obžalovanou z vraždy svých pěti dětí v září v Solingenu. Její obhájce řekl na úvod hlavního líčení, že nebude vypovídat ani k věci, ani k osobním poměrům.

Podle státního zástupce podala dětem - Melině (1), Leonii (2), Sophii (3), Timovi (6) a Lucovi (8) - vysoké dávky směsi ze tří léků a utlumila tak vědomí. Pak je odvedla do koupelny a ve vaně je uškrtila nebo utopila. Těla zabalila do ručníků a uložila do postýlek. Na nádraží v Düseldorfu pak skočila pod vlak, ale přežila.

Obžalovaná tvrdila, že do bytu vnikl maskovaný neznámý a děti zabil. Nic tomu ale nenasvědčuje, řekli žalobci.

U sousedů bují korupce

V Rakousku je víc korupce než v průměru Evropské unie, napsaly OÖN ze studie Global Corruption Barometer od Transparency international. Podle ní přijalo loni víc Rakušanů úplatky za veřejné služby, než je průměr EU.

Agentura udělala průzkum u asi 40 600 občanů 27 států EU, z toho 903 Rakušanů. Skoro polovina dotazovaných si myslí, že vlády při boji s korupcí neodvádějí dobrou práci. Skoro třetina (na Kypru dvě třetiny) je názoru, že korupce v u nich roste. V Rakousku uvedlo devět procent, že žádalo o veřejnou službu a za to zaplatilo úplatek. V EU to bylo celkově sedm procent. 40 procent lidí v Rakousku řeklo, že v posledních dvanácti měsících využilo osobních kontaktů k získání veřejné služby (v EU celkově 33 %).

Sporem lidí trpí srnče

Už rok pečují Barbara Loislová a její dva synové ze St. Thomasu na Blasensteinu o srnče, jehož matka zahynula loni v květnu při senoseči. Přišlo k nim druhý den po porodu. Vypiplali je a teď se pohybuje převážně v lesích kolem městečka, ale není snad den, kdy by své zachránce alespoň jednou nenavštívilo. "Když jsou otevřené dveře na terasu, přijde i do kuchyně pro pár pohlazení a nějakou dobrůtku, a pak jde zase po svých," říká paní Barbara.

"Od minulého pátku ale takové návštěvy nejsou možné," pokračuje list. Asi před rokem byl totiž už neobhospodařovaný statek, kde žijí dva nájemci, prodán novému majiteli ze Salcburku. Jeho vztahy s nájemníky se od března drasticky zhoršily. Chce jim zkrátit užívací právo, které mají do srpna 2023, a zasahuje jim i do privátní sféry. Konflikty vyvrcholily o víkendu postavením dva a půl metru vysoké dřevěné hradby přímo u domu. Nájemci bytů od té doby nemohou do zahrady, a srnec k nim. "Když slyším, jak mě venku volá a nemůže k nám, trhá mi to srdce," popisuje paní Barbara. Vlastník v ohradě nepovolil ani úzkou štěrbinu, kterou by se srneček provlékl. Konflikt by bylo možné řešit právní cestou, ale to trvá leta a jejich srneček prý tak dlouho čekat nebude…

Měnit místo prodávat

Kamarádky Sophie Trölsová a Laura Haasová z Freistadtu organizují v Salzhofu privátní výměnná setkání, při kterých si lidé mohou měnit součásti oděvů, které už nechtějí nosit, píší OÖN. Díky tomu si děvčata nemusejí už delší dobu kupovat nové věci. V červnu jako měsíci iniciativy "Fraustadt" se rozhodly uspořádat výměnnou párty ve větším stylu. Bude v sobotu 26. června od 14 do 17 hodin ve foyer Salzhofu. Vstupné se nevybírá.

Chtěl do basy, tak zabil?!

29letý nezaměstnaný se v Kufsteinu přihlásil policii a uvedl, že úmyslně zabil člověka, aby se dostal do vězení, napsala PNP. Plánoval to prý už týdny. Mluvčí kriminálky sdělila agentuře DPA, že při výpovědi nebudil dojem zmatenosti. Kvůli jakým problémům by měl chtít do basy, není zatím jasné. Oběť, asi 70letý muž, byla nalezena v pondělí večer na břehu Innu blízko bavorské hranice s bodnými ranami na trupu a krku.

V březnu porodů přibylo

Počet porodů v březnu v Německu byl nejvyšší v tomto měsíci za posledních dvacet let, píše PNP. Narodilo se 65 903 dětí. Víc než 65 000 jich bylo naposledy v roce 1998. Proti březnu 2020 jich přibylo asi deset procent. Přírůstky zaznamenali i v jiných státech. V Rumunsku o 15 %, v Estonsku a Litvě o 13 %, v Nizozemsku, Finsku a Maďarsku o 10 %.