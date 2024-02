Nemocnost vzrostla ve všech jihočeských okresech, nejvíce na Českokrumlovsku o 13,2 %, a překonala zde hranici dvou tisíc případů onemocnění na sto tisíc obyvatel. Výskyt chřipce podobných onemocnění je 127 případů na sto tisíc obyvatel. Od předešlého týdne vzrostl o 53 %.

V 5. týdnu byl počet akutních respiračních infekcí v Jihočeském kraji 1722 případů na sto tisíc obyvatel kraje. Šéfka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová uvedla, že loni jsme v 5. týdnu roku měli nemocnost 1418 případů na sto tisíc obyvatel. „Nemocnost již tehdy klesala, nejvyšší byla před rokem na Táborsku," uvedla Kotrbová.

Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock

„Co se týče jednotlivých věkových kategorií, počet akutních respiračních onemocnění vzrostl ve všech. Nejvíce mezi mladými lidmi mezi 15. a 24. rokem," uvedla ředitelka krajské hygieny.

Upravené návštěvnické režimy v nemocnicích

• Nemocnice České Budějovice: od 2. 2. protiepidemická opatření (ochrana dýchacích cest, dezinfekce rukou, maximálně 2 osoby k lůžku na 15 minut, děti do 15 let by neměly do nemocnice vstupovat, nepotřebují-li samy lékařskou péči) Zdroj: Deník

• Nemocnice Český Krumlov: Kvůli zvýšenému výskytu respiračních onemocnění jsou zakázány návštěvy na chirurgickém oddělení. Režim návštěv na interním oddělení: protiepidemická opatření (ochrana dýchacích cest – respirátor FFP2 či rouška, omezená doba návštěvy, dezinfekce rukou)

• Nemocnice Jindřichův Hradec: protiepidemická opatření (ochrana dýchacích cest – respirátor FFP2 či rouška, dezinfekce rukou)

• Nemocnice Dačice: protiepidemická opatření (ochrana dýchacích cest – respirátor FFP2 či rouška, omezená doba návštěvy, dezinfekce rukou)

• Nemocnice Písek: do odvolání zákaz návštěv na odd. JIP, ARO a u pacientů izolovaných pro akutní respirační onemocnění. Na ostatních odděleních platí režimová opatření (dezinfekce rukou a zákaz vstupu osob s příznaky infekce horních cest dýchacích)

• Nemocnice Prachatice: protiepidemická opatření (ochrana dýchacích cest – respirátor FFP2 či rouška, maximálně 2 osoby k lůžku, omezená doba návštěvy, dezinfekce rukou)

• BH – Nemocnice Vimperk: oddělení LDN – protiepidemická opatření (ochrana dýchacích cest – respirátor FF2 či rouška, omezená doba návštěvy, dezinfekce rukou)

• Nemocnice Strakonice: bez omezení

• Nemocnice Volyně: zákaz návštěv do odvolání

• Nemocnice Tábor: bez omezení