I když už žije Katka Říhová třináct let v Praze, stále jí v žilách koluje jihočeská krev. I proto se moderátorka známá z Evropy 2, zpěvačka a brzo také maminka dvou dětí do svého rodného města – Českých Budějovic – stále vrací. Je jednou z tváří letošního ročníku jihočeského projektu eSENce žen.

V čem podle vás spočívá esence ženy?

Nevím, jestli je to přímo naše esence, ale spíš schopnost všechno zvládat. Mám kolem sebe spoustu inspirativních žen, které jsou úžasnými maminkami a zároveň si alespoň částečně zvládají plnit také své pracovní sny. Já osobně se o to snažím také. Někdy je těžké se v té hromadě povinností neztratit a stále si uchovávat jistou "esenci ženy", což pro mě znamená dojít si na masáž, na nehty nebo pokecat s kamarádkou o životě… Prostě věci, které nám dodají trochu životní energie nebo sebevědomí.

Jak je pro vás důležité skloubit mateřství s prací? Jak vnímáte názory lidí, kteří označují pracující maminky jako kariéristky?

V mém okolí se naštěstí tohle téma už hodně posunulo a spíš než stigma být pracující matka to vidím jako něco, za co mámy sklízí většinou obdiv. Myslím, že každá žena by měla mít volbu a nastavit si život tak, jak jí to je příjemné. A pokud ke svému štěstí potřebuje i částečné zapojení do pracovního procesu, mělo by jí to být umožněno.

eSENce ŽEN 2025

Dvanáct úspěšných dam, dvanáct půvabných tváří, dvanáct stránek v kalendáři. To je projekt eSENce ŽEN 2025. Deník ve spolupráci s módní návrhářkou Terezou Sabáčkovou a fotografkou Gabrielou Kalistou vybral dvanáct úspěšných Jihočešek z různých oborů. Tereza Sabáčková jim navrhla krásné šaty, Gabriela Kalista je vyfotila a Deník vyzpovídal. Ze snímků všech žen vzniká kalendář, který si budete moci koupit za 790 korun v českobudějovickém IGY Centru. Křest kalendáře se uskuteční 30. října v Jihočeské vědecké knihovně na Lidické třídě. Vstupenky budou k mání na instagramovém profilu esencezen a v Music Center České Budějovice, Krajinská 36.

Kdy se cítíte krásná?

Teď v pokročilém stádiu těhotenství s oteklýma nohama je těch momentů pomálu (úsměv). Nicméně, když si mě vezme do parády vizážistka během nějakého focení či natáčení, celý den si pak užívám tu proměnu. A někdy ke spokojenosti s vlastním vzhledem stačí umýt si vlasy (úsměv).

Máte dcerku. Co byste jí chtěla předat, naučit ji?

Rozhodně se vědomě snažíme dávat jí bezpodmínečnou lásku. Nehodnotit ji, nechválit a netrestat za to, že jí nebo nejí… Prostě to, co jsme se za posledních pár let naučili z těch internetů. Jsem si taky hodně vědomá toho, že všechno okoukává ode mě, takže už teď ve třech letech má Sofinka velmi vřelý vztah k make-upu, rtěnkám, leskům na rty a pomádám…

Kdo je podle vás Katka Říhová dnes. Dospěla jste za ty roky do fáze, že se přijímáte, nebo je něco, na čem víte, že potřebujete ještě zapracovat?

Jako každá žena řeším určitě to, jak se měním s postupem věku, proměny těla po porodu/porodech, váhu, fyzické nedostatky. Lhala bych, kdybych řekla, že jsem se vším smířená a nad věcí. Ale kdo jsem? Myslím, že ve výsledku celkem hodně spokojená žena, která má nádhernou rodinu, před sebou vidinu prvního vlastního domu (jsme ve fázi stavby), s prací, která mě moc baví a s pár opravdu dobrými kamarádkami, se kterými můžu případné splíny probrat.

close info Zdroj: Foto: se svlením Gabriely Kalisty zoom_in Moderátorka a zpěvačka Katka Říhová je jednou z dvanácti žen projektu eSENce ŽEN 2025. Na snímku s návrhářkou Terezou Sabáčkovou a fotografkou Gabrielou Kalistou.

Máte ráda módu?

Přiznám se, že módu zas tak neřeším. Samozřejmě se na ni moc ráda dívám, baví mě všechny seriály, kde móda hraje prim - od Sexu ve městě po Emily in Paris, ale myslím, že pro to nemám úplně cit nebo trpělivost vyhrávat si s doplňky a detaily. I vzhledem k tomu, že můj den začíná v pět ráno, kdy se během pětadvaceti minut vypravuji do práce, jdu v módě cestou největší jednoduchosti. Úplně nejradši si ráno vezmu hezké padnoucí šaty a mám vyřešeno. Nikdy bych ale nevyšla neupravená, bez make-upu. Na kvalitní kosmetice celkem "ujíždím".

Jak odpočíváte?

Miluju jezdit na výlety a poznávat nová místa. To mě vždycky nabije. Jsem chronický plánovač zážitků, takže jakmile vytuším nějaké delší volno, už nám bookuju hotely a plánuju trasy.

Pocházíte z Českých Budějovic. Chybí vám?

Budějce mi chybí hned ze dvou závažných důvodů. Mám tu celou rodinu a přátele. Takže sem jezdíme každý měsíc na maraton návštěv. Včera zrovna jsme šly s kamarádkou večer po náměstí a říkaly si, jak je ta kašna s Černou věží za svitu měsíce prostě nádherná. Kýč, já vím, ale stejně…

Jaká místa v Budějovicích ráda navštěvujete?

Mám v Budějovicích vytypovaných pár podniků, kde dobře vaří a kam se vždycky těším. Od korejského barbecue přes oblíbenou cukrárnu po koktejlový bar. A pak Sokolský ostrov nebo Malák, tam je to vždycky fajn.

Je nějaké místo, které jste si s dcerkou oblíbily?

Každý rok si alespoň jednou vyjedeme na Lipno a vyjdeme na Kleť, nejvíc času ale trávíme mezi babičkami, které máme na Vltavě, v Třebíně a na Včelné. Objeli jsme také snad všechny jihočeské zoologické zahrady. Prostě nám v žilách stále koluje jihočeská krev. Máme to tu moc rádi, i když už třináct let žijeme v Praze.