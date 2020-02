„Tak jaká byla jízda?“ ptá se snowboardistka Eva Samková skupinky na prknech. Právě 14 dětí a jedna dospělá žena, účastníci snowboardového kepmu Czech snowboardcrossového týmu, sjely kopec a zastavily u vleku. Eva Samková si dala pauzu od tréninku a v úterý přijela s dětmi besedovat. Celé odpoledne pak s nimi strávila na sjezdovce. Snowboardistka je chtěla hlavně podpořit. Co jim nejčastěji radí? „Základy. Aby stály dobře, aby měly pokrčená kolena. Některé se učí jezdit po hranách přímo, některé spíš jen udržet rovnováhu,“odpovídá.

Na snowboardu jezdila bez typického namalovaného kníru. „To, aby mě tu moc lidí nepoznalo,“ směje se závodnice na svahu.

Při pohledu na účastníky si Eva Samková vzpomněla na své začátky. Na lyžích jezdila od dvou let, v šesti pak přešla na showboard. „Nepřišlo mi to těžké, neměla jsem strach. A bavilo mě to víc,“ pamatuje si. Kolem sedmnácti let si uvědomila, že se sportem živí. „To bylo poprvé, kdy jsem si sama zaplatila sezonu,“ vysvětluje. Jako malá však nechtěla být profi sportovcem. „Přála jsem si jsem mít koně nebo být tanečním instruktorem,“ směje se.

Eva Samková má právě teď zvláštní režim. Měsíc totiž nebudou závody světového poháru. Přes zimu má tzv. udržovací trénink. Zahrnuje to uvolňovací část, běhání a kolo nebo rotoped. „Snažíme se taky najít sníh a nějakou trať v Evropě,“ říká. Když nesněží, cvičí alespoň v posilovně. Za sněhem se právě chystá do Rakouska. „Když není trať, kde se dá trénovat, je důležité strávit aspoň nějaký čas ve sněhu,“ dodává olympionička. Přiznává, že je stále ve fyzickém zápřahu, šest dní v týdnu. Když má ale volněji, cítí se prý ještě unavenější.

Pro vrcholového sportovce je samozřejmostí také zdravá strava, kterou Eva Samková dodržuje a považuje za normální. Nepotřebuje však hubnout, ale vážit hodně. Nejde však o tuk, ale o svaly „Čím jsem těžší, tím rychleji to jede z kopce,“ vysvětluje.

Při jízdě plně věnuje pozornost trati. „V hlavě si komentuji, co sepovedlo a nepovedlo a podle toho měním další kroky,“ přibližuje, co se jí honí hlavou. Při závodu má přehled, pamatuje si části trati a stíhá sei otáčet na ostatní závodníky.

Evu Samkovou znají fanoušci také z videoklipu k písni Barbory Polákové Poď si, kde sportovkyně dokonce zpívá. „Bylo to spontánní,“ vzpomíná showboardistka. „Jely jsme s Bárou na Bali kvůli videoklipu. Slyšela mě prozpěvovat si na záchodě a zeptala se, jestli to chci zkusit,“ usmívá se. Znovu zpívat však neplánuje.

Jezdit s dětmi ji baví. „Jsou skvělé. I když je ošklivě, chtějí jezdit celý den,“ chválí si závodnice. Děti se radovaly, že se s vítězkou setkaly.