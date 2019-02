České Budějovice - Hlasovat se půjde do loděnice

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Jedna změna čeká voliče v Českých Budějovicích při volbách do Evropského parlamentu. Jedna volební místnost změní své sídlo. Ve hře je navíc i vyhlášení referenda ke stavbě nové sportovní haly ve stejném termínu, kdy se chystají volby.



V pořadí už deváté volby do Evropského parlamentu se budou v České republice konat v pátek 24. května od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. května od 8.00 do 14.00 hodin. V naší republice, kterou zastupuje 21 poslanců, se bude volit teprve počtvrté, volby se opakují každých pět let. Výsledky budou oznámeny až v neděli 26. května, poté co se uzavřou poslední volební místnosti v EU.



Podle Jana Kostíka, vedoucího správního odboru magistrátu se zájemci o členství v okrskových volebních komisích na území Českých Budějovic mohou hlásit na správním odboru magistrátu ode dne vyhlášení voleb prezidentem republiky.



"Přednostně budou do jednotlivých komisí zařazováni členové delegovaní volebními stranami, což ukládá volební zákon.



Teprve poté se budou komise obsazovat dalšími členy,“ konstatuje primátor Jiří Svoboda s tím, že první zasedání volebních komisí bude 2. května 2019.



„Volebních okrsků se týká pouze jedna změna, kdy nově bude sídlem okrsku č. 74, budova loděnice HANACE, v prostoru pod parkovištěm v ulici Plavská,“ dodává vedoucí správního odboru Jan Kostík. Původní sídlo volebního okrsku č. 74 bylo v Tyflokabinetu, Roudenská ulice 485/18