O jeho vydání požádalo před koncem minulého týdne 535 voličů. Písemně, poštou a datovou schránkou tak bylo možné učinit do 31. května do 16 hodin. „Osobně je to možné do 5. června také do 16 hodin,“ říká vedoucí správního odboru magistrátu Jan Kostík. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 7. a v sobotu 8. června 2024.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Petr Turek

Z provozních důvodů došlo v Budějovicích ke změně sídla volebního okrsku č. 51 (Zavadilka, restaurace San Marco). Nově bude v Základní škole Máj II.

Jedenapadesát nápadů pro lepší Budějovice

Občané, a to nejen Budějčáci, se mohli opět aktivně zapojit do 5. ročníku participativního rozpočtu, který je samostatnou kapitolou rozpočtu jihočeské metropole a přihlásit svůj nápad na vylepšení okolí. Příjem projektů začal v březnu a skončil v dubnu.

„Letošní ročník se těší poměrně velké pozornosti a také rozmanitosti. Během dvou měsíců se nám sešlo celkem 51 návrhů v součtu za více než 70 milionů korun. Všechny jsou k nahlédnutí v galerii projektů na webu probudejce.cz a nyní procházejí schvalovacím procesem, který potrvá až do konce srpna. Hodnocena je nejen formální správnost a realizovatelnost nápadů, ale také jejich přínos a vhodnost pro danou lokalitu,“ uvedl náměstek primátorky Petr Maroš. Výsledná hodnocení včetně odůvodnění budou průběžně uveřejňována na stránkách PRO Budějce v galerii projektů.

Projekty navržené pro participativní rozpočet jsou tradičně představeny na budějovickém náměstí.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Alokovaná částka pro letošní ročník je znovu 10 milionů korun. Jaké projekty postoupí do finálního hlasování, se bude vědět v září. Pak následuje samotné hlasování veřejnosti, které začne 1. října a poběží celý měsíc. Město představilo i několik změn. „Jednou z nich je snížení věkové hranice hlasujících na 15 let. Hlasování bude opět probíhat elektronicky prostřednictvím webu probudejce.cz. Připravovanou novinkou je přidání další možnosti ověření totožnosti, kromě zadání čísla občanského průkazu, to bude možné také prostřednictvím elektronické identity občana. Například eObčanka, bankovní identita, MojeID, NIA ID a podobně,“ dodal Petr Maroš.