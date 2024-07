JIHOČESKÝ VODOPÁD. Šumění vody, svěží vzduch a všechny barvy duhy. Zažít tento jedinečný okamžik můžete, když vyrazíte do Nových Hradů. Vodopád je totiž součástí krajinářského parku Terčino údolí. Výška umělého vodopádu, který byl vytvořen v roce 1817, je deset a půl metru. Voda je do něj přiváděna 750 metrů dlouhým náhonem z říčky Stropnice.

close info Zdroj: Deník/Klára Skálová zoom_in Cuba bar v Českých Budějovicích.

KUBÁNSKÉ BUDĚJCE. Dát si sklenku rumu, doutníček, k tomu krapet smyslné rumby. Přenést se o tisíce kilometrů dál můžou návštěvníci českobudějovického Cuba baru. Jejich kolekce prémiových rumů z celého světa čítá více než 100 druhů.

close info Zdroj: Kavárna Vlnna zoom_in Romantika. Plavby po Malši

ROMANTIKA NA LODI. Sledovat krásy města v odrazech na hladině. Podívat se na město trošku z jiné perspektivy umožňují komentované vyhlídkové plavby na řekách Malše a Vltava v historickém centru města. Dvanáctimístná loď s průvodcem vyplouvá od středy do neděle od kavárny VLNNA na slepém rameni řeky Malše.

close info Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek zoom_in Bazilišek zelený čeká v jihoamerickém pavilonu Matamata v hlubocké zoo.

TROPICKÝ RÁJ. Do pralesů střední a jižní Ameriky se můžou podívat ti, kteří zavítají do Jihočeské zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou. Tamní jihoamerický tropický pavilon Matamata byl otevřen v roce 2010. Návštěvníci zde mohou obdivovat spoustu rostlin a zvířat, jako jsou želvy nádherné nebo lvíček zlatý.

close info Zdroj: Lukáš Petržela zoom_in Africké trhy s exotickým ovocem a dalším zbožím vonícím dálkami.

EXOTICKÝ TRH. Nemyslíme tím pravidelný čtvrteční nebo sobotní na Piaristickém náměstí. Ten je ryze jihočeský - s jiřinami, švestkami a cuketami i bílým králíkem. Když jde o exotiku, máme na mysli trh, který čas od času můžete navštívit v budějovickém IGY nebo v Riegrově 51. Organizátoři pravidelně dováží ovoce od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a Tanzánie. Jedná se o původní nešlechtěné druhy ovoce, které je organické, chemicky neošetřované, nehnojené a hlavně dozrálé v teple na sluníčku v přirozených podmínkách. Prostě tak, jak to má být. Díky bleskové letecké přepravě můžete ochutnat ovoce sklízené pět dní před trhem, třeba mango, avokádo, marakuju, ananasy, různé druhy banánů.

close info Zdroj: Deník/Klára Skálová zoom_in Na Číně.

NA ČÍNU. Víte, že procházkou z každé části města dojdete na Čínu? Tak se lidově říká Husově kolonii, mírnému návrší při severovýchodním okraji města. Již při založení kolonie bylo prý zřejmé, že její poloha vylučuje další rozvoj, neboť byla od města oddělena železniční tratí a vlečkou… Čína se jí ale říká zřejmě v souvislosti s její polohou: muselo se stoupat a ve větru tam bývala "čina". Dnes tu najdete dva vysílače, sádky rybářů i rozsáhlou zahrádkářskou kolonii.

close info Zdroj: Deník/Markéta Trubková zoom_in Zmrzlinárna 7. nebe v Krajinské ulici, skoro jako v Karibiku. A dát si tu můžete třeba piňakoládovou.

ZMRZLINÁRNA 7. NEBE. To není jen exotika, to je ještě dál! Přesně do 7. nebe vás vezme stejnojmenný skorokaribský stánek se zmrzlinou v Krajinské. Mají tu vanilkovou s pravou madagaskarskou, bergamot v mascarpone, světlý nugát s luxusní červenou kamerunskou čokoládou, pomerančovou kůru v mascarpone s rubi čokoládou, stoprocentní pistáciovou, yuzu i piňa coladovou.