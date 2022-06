Jihočeskou dálnici u Chotýčan uzavře v neděli stavba nového mostu

Více než tři sta vědců a odborníků z celého světa, například z Japonska, Peru nebo třeba i z Argentiny, se ve dnech 13.–17. června sejdou v Českých Budějovicích, aby zde představili své výzkumy v oblasti archeobotaniky. Celosvětově největší konference Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany (IWGP 2022) se poprvé po 54 letech vrací zpět do České republiky. Tradice této konference sahá až do roku 1968, kdy se na zámku Kačina u Kutné Hory konala vůbec poprvé. V pořadí devatenáctou konferenci organizuje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a její Přírodovědecká a Filozofická fakulta společně s Archeologickým ústavem AV ČR Praha.

Archeobotanika, pro kterou se používá také pojem paleoetnobotanika, je vědní disciplína, která, zjednodušeně řečeno, zkoumá zbytky rostlin v archeologii. „Tato specializace se zabývá vyhledáváním, separací a vyhodnocením rostlinných makrozbytků z různých nálezových prostředí, především z archeologických nalezišť. Jde o kulturní vrstvy a výplně archeologických objektů na běžných "suchých" nalezištích, mezi které obvykle počítáme většinu pravěkých a středověkých sídlišť a pohřebišť, nebo o výplně trvale zamokřených lokalit a objektů, například studní, jímek, vodovodů, sklepů, ale i jezer nebo slepých ramen řek,“ upřesňuje předmět zájmu archeobotaniků doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Díky práci archeobotaniků, kterou si lze do jisté míry představit jako práci „historických kriminalistů“, lze například sledovat procesy domestikace hlavních druhů obilnin a luštěnin v průběhu pravěku a zprostředkovaně i vývoj archaických zemědělských systémů. V určitých případech může analýza rostlinných makrozbytků zachytit velmi vzácné nálezy importovaných rostlinných druhů. „Nejde však jen o pomoc při hledání skrytých informací, které jsou pro archeology velice cenné, ale aplikací výsledků výzkumu archeobotaniků se také například podařila vyšlechtit odrůda vína z doby krále Heroda,“ doplňuje Jaromír Beneš. Archeobotanici například zkoumali i rostlinné materiály v hrobce faraona Tutanchamona.

Jihočeská univerzita ale chystá i jinou významnou akci. Ve dnech 9. a 10. 6. 2022 se na půdě Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskuteční dvoudenní oslava 30. výročí vzniku jihočeské romanistiky. "Bohatý program připomene zásadní momenty a vývoj studia románských jazyků na jihu Čech od roku 1991, kdy byla založena Katedra romanistiky na Pedagogické fakultě JU, až po současné působení Ústavu romanistiky na Filozofické fakultě JU, který byl založen 1. 9. 2007," uvedla za organizátory Tereza Uhlíková.

Na červen je připravena výstava mapující vývoj romanistiky v Českých Budějovicích, která bude společně s celou oslavou slavnostně zahájena ve čtvrtek 9. 6. v 17:00 ve vestibulu Filozofické fakulty JU. V pátek 10. 6. od 9:00 bude pro všechny současné i středoškolské studenty, absolventy i zájemce z řad široké veřejnosti připraven zábavný program plný interaktivních her, které přiblíží francouzskou, italskou a španělskou kulturu a jazyk. Chybět nebude ani romanistické kino a od 11:00 beseda s vyučujícími a pamětníky pojmenovaná Na vlnách FrItES. Absolventy a budoucí studenty jistě potěší odpolední prohlídka letního kampusu Jihočeské univerzity se zkušenými průvodci – aktuálními studenty Ústavu romanistiky FF JU. Završení oslav s muzikou a tancem vypukne téhož dne večer v univerzitním klubu Kampa.

V polovině června se do Českých Budějovic sjedou sportovkyně a sportovci z českých vysokých a vyšších odborných škol, aby zde změřili síly ve sportovních disciplínách v rámci jubilejního dvacátého ročníku Českých akademických her. Poprvé v historii se hostitelem a spolupořadatelem této akce stala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. České akademické hry (ČAH) jsou největší studentskou sportovní akcí v České republice. Hry jsou organizované Českou asociací univerzitního sportu (ČAUS) a konají se každoročně vždy ve spolupráci s vybranou univerzitou. Hry jsou zároveň množinou Akademických mistrovství ČR.

Více než 1 500 studentů se v jihočeské metropoli utká ve dnech 15. - 22. června 2022 o titul Akademický mistr/mistryně v celkem 20 sportech, z čehož je 13 sportů individuálních a 7 kolektivních. Sportovci poměří své síly mimo jiné v atletice, fotbalu, házené, judu, ale také třeba v kanoistice, orientačním běhu a golfu. „Je nám velkou ctí, že spoluorganizace právě dvacátého ročníku Českých akademických her připadla na Jihočeskou univerzitu a její Pedagogickou fakultu a velmi se na hry těšíme,“ komentuje tuto významnou událost předseda organizačního výboru ČAH 2022 Mgr. Michal Vančura, Ph.D., proděkan pro rozvoj Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.