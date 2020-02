Jako ve snu si připadají mnozí fanoušci budějovického Dynama. Fotbalisté přidali na jaře další dvě výhry k vydařenému podzimu a jsou už čtvrtí! Pohybují se na pozicích, které jim před téměř třiceti lety zajistily účast v letním evropském poháru.

V pátek přijede na budějovický Střelecký ostrov ostravský Baník. Přestože televize chystá přímý přenos, čeká se velká návštěva. „Atmosféra na stadionu je k nezaplacení. Půjdu, i kdyby to dvacetkrát dávali v televizi,“ říkají příznivci a těší se na mimořádný zážitek. Zápas je ale vyhodnocen jako rizikový. Proto chystá Policie ČR bezpečnostní opatření ve spolupráci s městskou policií nebo agenturou, která se stará o pořádek přímo na stadionu.

Podle jihočeského policejního mluvčího Jiřího Matznera by měli řidiči i chodci počítat i s tím, že přesun ostravských fanoušků městem může třeba dočasně komplikovat a omezit dopravu. Počet přijíždějících fanoušků Baníku se jihočeští policisté dozvědí zítra přímo od moravských kolegů. Ti budou kvůli bezpečnostním opatřením monitorovat už cestu Baníkovců.

Možná i šest tisíc fanoušků se očekává v pátek v ochozech fotbalového stadionu na budějovickém Střeleckém ostrově. Dvakrát, třikrát více, než by byla obvyklá návštěva. Dynamo totiž v přímém souboji o čtvrté místo tabulky přivítá ostravský Baník.

Velký zájem vzbuzují hlavně dlouhodobě výborné výkony Dynama. Tým, kterému optimisté před sezónou jako nováčkovi předpovídali nanejvýš střed tabulky, je v nejvyšší soutěži čtvrtý a může myslet i na evropské poháry!

Ve středu ráno byla pryč polovina vstupenek

Nadprůměrný zápas čeká třeba Petr Lískovec z Mladého, čtvrti na okraji Budějovic. „Těším se na to. Mám permanentku už pět let. Chodil jsem poctivě i na druhou ligu,“ zdůrazňuje s tím, že mužstvo Dynama nyní předvádí výborný fotbal. A také Baník, kterého doprovázejí početní fanoušci, určitě k atmosféře zápasu přispěje svým dílem. „Jdeme parta,“ dodává Petr Lískovec a připomíná, že letos se byl podívat i na Slavii v Praze, když tam Dynamo hrálo.

Podle Aleše Strouhy, tiskového mluvčího Dynama, byla ve středu ráno prodána více než polovina vstupenek na stadion s kapacitou 6800 diváků. A další rychle mizely. Podobný zájem v předprodeji je zcela neobvyklý, větší bývá jen na Spartu nebo Slavii.

A nevadí dokonce ani to, že je utkání vysílané v televizi. „Diváky to ubere, ale zájem o vstupenky je na naše poměry enormní,“ říká Aleš Strouha a doplňuje, že by ale měly lístky být i v den zápasu na pokladnách. Jen se dají čekat neobvyklé fronty, než si zájemci vyberou u vstupu to správné místo, které si koupí… Kdo se chce frontám vyhnout, může si ale vstupenku kompletně pořídit přes internet.

Na Baník se chystá i Policie ČR, aby zajistila veřejný pořádek, protože fandy Baníku neprovází pověst úplně nejklidnějších příznivců. Ze severu Moravy by mohlo dorazit zhruba čtyři až pět set fanoušků. „Bezpečnostní opatření začnou pravděpodobně kolem poledne,“ říká jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner a dodává, že skončí až ve chvíli, kdy návštěva z Moravy vyrazí domů ve vlacích a autobusech. I tam je ale ještě bude policie monitorovat.