Farář měl minulou středu dorazit na smluvenou schůzku, kam se ale nedostavil a nezvedal ani telefon. Okolí duchovního proto mělo obavy o jeho zdraví a starostka obce k muži přivolala pomoc. Záchranáři následně našli zraněného faráře doma s údajně uříznutým penisem.

„Byla jsem tam a přivolala mu pomoc přes linku 112. Vůbec nevíme, co se tam mohlo stát. Pana faráře znám velmi dobře, slouží nám tu 20 let a je to úžasný člověk. Jsme tady z toho všichni zničení. Mohu říci, že místní lidé za ním stojí,“ sdělila Deníku už dříve starostka obce, kde se případ odehrál. Vážně poraněného muže převezli záchranáři do nemocnice.