Ze šoku, jakého se nenadáli, se vzpamatovává rodina Andrey Bergmüller, ekonomické inženýrky a matky dvou holčiček, na jejich farmě v Michnici u Rožmitálu na Šumavě. Po sobotní bouřce našli své chovné stádo masných krav na pastvině pohromadě, ale bez známek života. Do sloupu vysokého napětí, pod kterým se zvířata shromáždila, pravděpodobně udeřil blesk. Důsledek je tragický, Bergmüllerovi v momentě přišlio 26 krav. „Během bouřky byly všude kolem slyšet pořádné rány. Mlátilo to tu takových dvacet minut,“ líčila včera Andrea Bergmüllerová. „V neděli ráno jsme naše krávy na pastvině našli mrtvé. Byl to ošklivý obrázek.V tom stádě masných krav bylo i několik kusů dojných vysokobřezích jalovic. Zvířata určená na výkrm přežila, asi se držela zvlášť. Manžel při tom výjevu nemohl ani mluvit. Nemůže o tom mluvit ještě dosud, jak je mu těžko.“ Uhynulá zvířata oplakalyi holčičky, neboť některé z krav znaly jménem, jak od telat vyrůstaly na farmě.

Chovné stádo si sedláci vypiplávají několik let. „Je to dlouholetá práce a během pár vteřin je to pryč,“ přitakala paní Andrea. „Co teď budeme dělat? Musíme začít znova.“

Bergmüllerovi chovají na pastvinách 220 kusů dobytka. Kromě uhynulého chovného stáda masných krav, kříženců plemen Simentál a Angus, mají také chovné stádo dojných krav plemene Simentál. A pro radost ještě ovečky, koně a oslíky.

Lidé nejsou k tragédii, která je potkala, lhostejní. „Od pondělního večera mě kontaktoval neskutečný počet lidí, a hrozně hezky,“ těší Andreu Bergmüllerovou. „Nikdy by mě nenapadlo, že lidi umí být takhle hodní. Budeme určitě všem ještě děkovat. Nejenom za to, že zavolali, podpořili nás, poslali nám hezká slova, nabízeli pomoc jak finanční, tak i co se týká kusů skotu. Prostě neskutečné. My Češi umíme být i moc hodní.“

Uhynulá zvířata z pastviny naráz odvezla specializovaná firma menším a velkým autem s kontejnerem. Na přání farmářů hromadný úhyn zvířat prověří pitva.

Po víkendové bouřce vznikla majitelům podle odhadu škoda ve výši 1,3 milionu korun. Vypadá to však, že pojištění v tomto případě nebude rodině nic platné. „Na odškodné i kvůli naší chybě zřejmě nemáme nárok,“ říká chovatelka. „Podle pojišťovny se totiž do majetku zemědělské farmy nepočítají zvířata, ale pouze budovy a stroje. Uvidíme, jak se k tomu postaví také společnost E.ON, ještě jsme spolu nejednali.“