„Svět se dá v dnešní době zachránit jenom krásou,“ říká Felix Slováček. Proslulý muzikant chystá několik koncertů a v květnu se představí i v Českých Budějovicích. Možná s ním vystoupí i dcera Anička Slováčková.

Felix Slováček zahrál na českobudějovické radnici při pozvání na turné. | Video: Edwin Otta

„Lidé vědí, že existuje socha Malá mořská víla, ale málokdo ví, že existuje i Lipenská víla, kterou jsem objal a nechal tam kus srdce," říká Felix Slováček, když mluví o krásách jižních Čech. Region si oblíbil tak, že v celovečerním filmu, který se chystá k promítání, si magická Šumava pomyslně zahraje, a to významnou roli.

Míst, která na jihu Čech Felix Slováček považuje za výjimečná, je víc. Zmiňuje i Čertovu stěnu, kterou před lety poznal, když bydlel nedalekých Loučovicích v hotelu Kilián. „Velmi se mi tam líbilo a říkal jsem si: tady asi sbíral inspiraci Bedřich Smetana,“ doplňuje Felix Slováček ke známé přírodní památce. Jeho obdiv si získal i klášter Vyšší Brod, kde si s varhaníkem mohl zahrát Ave Maria či prohlédnout knihovnu nebo hrad Rožmberk, kde byl při zvláštní ceremonii dokonce pasován na barona.

Felix Slováček připravuje vystoupení v Českých Budějovicích. Při tiskové besedě k turné Krásné je žít na budějovické radnici i zahrál.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Obklopen šumavskou přírodou bude ve zmíněném filmu Felix Slováček vzpomínat na různé okamžiky svého života, povídat o sobě a samozřejmě také hrát. Zahrál i v pondělí 5. března 2024 v Budějovicích na radnici, kde zval nejen na film, ale hlavně na své turné Krásné je žít. Poděkoval přitom za záštitu primátorce Dagmar Škodové Parmové a tajemníkovi magistrátu Zdeňku Řeřábkovi, který v této souvislosti připomněl své působení při výuce tanců nebo jako konferenciér.

Turné Krásné je žít začne v Pardubicích 21. března, bude pokračovat na více místech České republiky a 9. května od 19 h začne v Metropolu budějovický koncert. I tam se bude promítat, ale hlavně zazní známé hity v podání Felixe Slováčka. Mimo jiné všem dobře známý motiv ze seriálu Cirkus Humberto, k němuž složil hudbu Karel Svoboda nebo skladba ze seriálu Tajuplný ostrov, kterou složil italský skladatel Gianni Ferrio. „Zahraji toho určitě daleko víc,“ slibuje s úsměvem Felix Slováček a vyzdvihuje krásu hudby. „Svět se dá v dnešní době zachránit jenom krásou,“ vyznává se Felix Slováček.

Ve Srubci už řidiče hlídají kamery, Budějovice sledovaly zkušebně Dlouhý most

Je možné, že vystoupí i hudebníkova dcera Anička Slováčková, když to půjde. S předstihem to přislíbila. „Může a ráda vystupuje, také proto, aby nemusela myslet na své starosti, na problémy, se kterými se statečně pere,“ říká Felix Slováček. A dodává, že nyní se i za účasti Aničky Slováčkové chystá vystoupení na plese, kde bude 17 muzikantů. „A tři ženské vepředu. To je šílený rachot,“ zdůrazňuje Felix Slováček.

K budějovickému vystoupení připojuje, že v Budějovicích mnohokrát hrál a koncertoval. „Tady jsem se i zamiloval na sedm let, byl jsem tady pečený, vařený. I můj syn Felix tady měl nedávno v divadle krásné vystoupení,“ vypočítává Felix Slováček a připojuje, že České Budějovice jsou nádherné město.