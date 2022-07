Mighty Sounds se vrací po dvouleté přestávce s nabitým programem

Druhým největším tahákem je kapela Dropkick Murphys, která uzavře nedělní program. „To je jeden z představitelů stylu folk punk vycházejícího z irské lidové hudby. Jedná se o populární bostonskou žánrovou kapelu, která si zahrála i s Brucem Spingsteenem, či na Super Bowlu,“ uvedla Broumová.

Vstupenky zakoupené v letech 2019, 2020 i 2021 stále platí. „Třetina až polovina vstupenek je už pryč. Letos očekáváme, že by mohlo dorazit kolem deseti až dvanácti tisíc lidí,“ popsala s tím, že rekordní návštěvnost zaznamenali v roce 2010, a to 14 tisíc návštěvníků.

Standardní vstupné na místě

Pátek až neděle 2700 Kč

Sobota až neděle 2200 Kč

Neděle 1800 Kč

Děti do 12 let a 140 centimetrů mají vstup zdarma. Ušetří také senioři (66+), ZTP a ZTP/P, či mladiství (od 13 do 17 let), kteří mají nárok na poloviční vstupné. Od 18 let už se platí plné vstupné. Lístky na tři dny lze koupit ještě v předprodeji za 2500 korun.

Festival je pro všechny generace. „Míváme dobré ohlasy i od lidí z okolí, třeba i seniorů, kterým se zalíbil program. Byli překvapeni, že se u nás dá dobře najíst a nabízíme spoustu zajímavých aktivit. Festival je otevřený všem. Kdo na Mighty ještě nebyl, ať se určitě přijde podívat,“ zve Markéta Broumová.

Sport, divadlo i rap

Pro letošní rok jsou připravené i sportovní aktivity, turnaje ve fotbalu, nohejbalu, ping pongu, či petangue. Nesmí chybět ani ohňová show, či exhibice v BMX a skatingu na u-rampě. „Kromě toho se chystají i pestrá divadelní vystoupení (Divadlo Dokola, Napříč.cz, Underground Comedy) a na své si přijdou i fanoušci hip-hopu a rapu,“ upozornila.

I občerstvení bude pestré. „Kromě tradičních nudlí a burgerů, nabízíme i veganské speciality. Výběr stánků je hodně zajímavý, ani my z pořadatelského týmu kolikrát neodoláme a ochutnáváme,“ láká Markéta Broumová.

Místní kapely i pivo

Kromě zahraničních interpretů se mohou příchozí těšit i na domácí scénu. Táborská Peshata si zahraje v sobotu odpoledne společně se Swing bandem Tábor, publiku rozproudí krev i čeští punkoví rockeři The Fialky, Totální nasazení, či multižánrový Vasilův Rubáš a punkový Volant, který slaví 30. výročí od založení.

Mightypeople letos ochutnají i regionální pivo. „Pivovar Obora vydá speciální punkovou edici v plechovkách, kterou si budou návštěvníci moci koupit na památku,“ uvedla dále.

Táborští mohou očekávat dopravní omezení na Soběslavské ulici, kde bude již tradičně zřízen dočasný přechod pro chodce a snížena povolená rychlost. Rychlíky budou mimořádně stavět na zastávce Čápův dvůr v době od čtvrtka 7. července od 12 do pondělí 11. července do dopoledních hodin (poslední rychlík směrem na Prahu odjede v pondělí před 12. hodinou, směrem na České Budějovice pak chvíli po poledni).

Pomohou i místním dětem

Letošní ročník má i dobročinný podtext. Přímo na místě bude možné podpořit táborskou neziskovou organizaci Cheiron T. „Návštěvník se bude moci rozhodnout, jestli vrátí zálohovaný kelímek, nebo jej vhodí do sběrného boxu, kdy za každý kus převedeme Cheironu padesát korun na účet,“ vysvětlila princip pomoci.

Cheiron T slaví 25. narozeniny a na Mighty Sounds umístí i vlastní stánek. Profesionálně se věnuje dětem, mladým lidem a jejich rodinám ve složité sociální situaci. Pořádá také kulturní a vzdělávací akce, mimo jiné Jeden svět, festival Známe se? a Romfest.