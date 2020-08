Letošní přípravy byly totiž podle pořadatele Robina Miku᠆šiaka na tři měsíce pozastaveny. „Jen doufám, že k nám budou návštěvníci shovívaví,“ nechal se slyšet.

Přesto se ale máme na co těšit. Letošní novinkou bude využití náměstí Přemysla Otakara II. „Dost si tím pomůžeme v návaznosti na koronavir a rozptýlení návštěvníků,“ tvrdí. Vznikne větší prostor pro diváky módní přehlídky s ambicemi na nejlepší oproti předešlým módním show. Přijít sem můžete i na koncerty či na Fine Food Academy, Wous Barber Shop, prezentaci minipivovarů či na překvapení pro děti.

Nebudou chybět dvě gastrozóny, a to v Krajinské ulici a na Piaristickém náměstí.

U slepého ramene Malše u gymnázia najdete novinku, a to Snowbitch Point ke skateboardingu a long᠆boardingu. „Pouliční sport určitě na naši akci patří,“ myslí si Robin Mikušiak. Připraveny budou soutěže i škola skateboardingu. „U vody by to mohlo moc pěkně fungovat,“ uvažuje.

I letos budou město zdobit tradiční dekorativní prvky jako deštníky nad ulicemi, velký „nábytek“. „Navíc bude velká dřevěná houpačka, netradiční možnost spočinout v houpacích sítích a jednoduchá světelná instalace na náměstí Přemysla Otakara,“ přibližuje Robin Mikušiak. Tentokrát počítá se spotřebou trávníku do ulic o rozloze 350 m². „Pokud by ale byla zásadně nepříznivá předpověď počasí, akce bude bez trávy,“ dodává organizátor.

Dvoudenní událost začíná v pátek. Najdete ji dále i v Krajinské, České a Hroznové ulici, také na Piaristickém náměstí, kde bude v sobotu zrušený obvyklý ranní trh. "Tahle akce je o atmosféře," láká Robin Mikušiak.

Rozpočet festivalu se letos pohybuje kolem 1 100 tisíc, město podporuje festival částkou 700 tisíc.