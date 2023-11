Filmový svátek je tu. Už ve čtvrtek v Českých Budějovicích začne 11. ročník Filmového festivalu Černá věž. Letos poprvé usednou diváci do hlediště Biografu Kotva, kde budou moci ve třech dnech zhlédnout 37 filmů.

Od čtvrtka 9. do soboty 11. listopadu se v Českých Budějovicích uskuteční 11. ročník Filmového festivalu Černá věž. Nabídne 37 filmů i řadu doprovodných akcí. | Foto: Se svolením FFČV

Ředitel festivalu Milan Pleva uvedl, že mezi nimi mírně převažují ty s vážnými tématy, ale obecně se jedná o mix všech možných žánrů. Zajít tak návštěvníci můžou na scifi, western, drama, komedii nebo kriminálku. „Každý člen týmu, který rozhoduje o nominacích, vybírá dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A také trochu s přihlédnutím k dramaturgii, abychom měli vyvážený mix filmů a nepromítali pouze komedie nebo naopak vážně filmy,“ vysvětluje.

Rozdají osm cen

Filmový festival Černá věž je soutěžní přehlídka krátkých amatérských, studentských a nezávislých snímků. Letos filmaři na festival poslali 128 snímků, z nichž 37 se dostalo do nominací a diváci je uvidí od čtvrtka 9. do soboty 11. listopadu na plátně. „Budeme udílet osm ocenění. Šest je ze soutěžních kategorií, dále je to cena diváků a poslední je ocenění realizačního týmu. To letos převezme Robert Hloz, režisér nové české sci-fi Bod obnovy, který byl v minulosti pravidelným a velmi úspěšným účastníkem Filmového festivalu Černá věž. Dvakrát už si odnesl ocenění za nejlepší film,“ prozrazuje Milan Pleva s tím, že kromě soutěžních snímků uvidí návštěvníci také budějovickou premiéru a jediné uvedení historického dobrodružného filmu Zbojník.

Od čtvrtka 9. do soboty 11. listopadu se v Českých Budějovicích uskuteční 11. ročník Filmového festivalu Černá věž. Nabídne 37 filmů i řadu doprovodných akcí.Zdroj: Se svolením FFČV

Další z novinek letošního ročníku je změna místa konání. Po scénách, jako je KD Slavie, Český rozhlas České Budějovice, Jihočeská filharmonie nebo Divadlo U Kapličky, zve festival Černá věž diváckou veřejnost do budějovického Biografu Kotva. „Ačkoliv mělo každé místo své kouzlo i výhody, ani jedno nebylo primárně kino prostor. Teď máme možnost jít konečně do kina,“ raduje se ředitel festivalu, který je spolufinancován městem.

Talk show i chytrý kvíz

Ten z programu vypíchl talk show Moje celovečerní poprvé. V pátek bude hostem již režisér Robert Hloz spolu se scenáristou filmu Tomislavem Čečkou, kteří budou vyprávět o zákulisí natáčení Bodu obnovy. Dalším hostem talk show bude režisér Leoš Kastner. „Ten bude vyprávět o tom, jak točil celovečerní dobrodružný historický snímek Zbojník z období Braniborů v Čechách inspirovaný slezskou legendou o zbojníku Ondrášovi, ale i založený na historické události,“ přibližuje Milan Pleva film. Jedinou šanci jej zhlédnout budou mít pouze návštěvníci filmového festivalu.

Festival každoročně nabízí doprovodný program. Letos to bude filmový dabing, workshopy herectví, filmové hudby či psaní scénáře, ukázka práce filmového maskéra, přednášky Televizní serialita či Virtuální projekce nebo čtvrteční Chytrý filmový kvíz, který je charitativní. Výtěžek z něj bude putovat na českobudějovické Centrum Bazalka. „Letos nepřispíváme Centru Bazalka celým vstupným, ale u vchodu budou mít diváci možnost přispět nad rámec vstupného libovolnou částkou,“ vysvětluje ředitel festivalu, který připravoval více než rok dopředu. „Samotná organizace začíná zhruba šest měsíců před konáním a hodně intenzivní jsou poslední tři měsíce před startem festivalu,“ doplňuje Milan Pleva.

U Karla IV. opět otevírají, nabírají lidi a chystají drbáky

Sobotním galavečerem a vyhlášením vítězů festival nekončí. V neděli 12. listopadu od 20 hodin v hlavním sále Biografu Kotva uslyšíte koncert filmové hudby. Jihočeský symfonický big band zahraje známé melodie ze slavných filmů. Těšit se můžete na hudbu z filmů Snídaně u Tiffanyho, Amélie z Montmartru, Forrest Gump, Zachraňte vojína Ryana nebo Krotitelé duchů.

Vstupenky je možné zakoupit na www.festivalcernavez.cz.