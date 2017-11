Firma Robstav má na dokončení modernizace komunikací v Týně nový termín

Týn nad Vltavou - Firma Robstav dostala pro dokončení modernizace silnic procházející Týnem a průtahu obcemi Dříteň a Nákří nový termín. Radní Jihočeského kraje firmu po dnešním jednání vyzvali: „Pokud termín nedodržíte, odstoupíme od smlouvy."

Ilustrační foto.Foto: Deník/Petra Lejtnarová

Kvůli problémům ze strany firmy Robstav, která měla 31. října dokončit opravy modernizace komunikací v Týně nad Vltavou a 5. listopadu průtah Dřítní a Nákřím, se ve čtvrtek 16. listopadu sešli radní Jihočeského kraje se starosty obcí, jichž se tyto přestavby týkají, a kteří na špatnou situaci poukazují. Jedná se o silnice procházející Týnem nad Vltavou směrem na Neznašov, Albrechtice, Písek a průtah obcemi Dříteň a Nákří. Na jednání o nynější problematické situaci byli pozváni i zástupci firmy Robstav. V tiskové zprávě Jihočeského kraje však stálo: „Zástupci dodavatelské firmy Robstav stavby k.s. se i přes pozvání z jednání omluvili."



Vedoucí pobočky firmy Robstav v Písku Petr Čechal ovšem na pozvánku, která přišla v úterý odpovídal, že se moc omlouvá, ale má ten den další dvě jednání na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v ČB a odpoledne v Praze a nebude se moci dostavit. Jednání s radními Jihočeského kraje kvůli problémům s opravami, se ale zúčastnil minulý týden ve čtvrtek. „Nevím, co se tak důležitého muselo stát, abychom se scházeli další týden znovu. Omluvil jsem se, že nemohu a nabídl další termíny schůze na příští týden tzn. od 20. listopadu dále," vysvětluje Petr Čechal.

O tom, jak na situaci nahlíží lidé, jichž se zhoršené podmínky pro cestování týkají, jsme psali zde:

Na to prý přišla odpověď, že od 20. listopadu do 4. prosince jsou všichni zástupci kraje pryč a že trvají na termínu jednání. „Na konci emailu stálo: Kdyby bylo vše v pořádku, tak by jednání ze dne na den nebylo třeba!" dodává Petr Čechal s tím, že znovu odeslal email s omluvou, ale že přijít nemůže.



První náměstek hejtmanky Josef Knot situaci po jednání vysvětlil takto: „Obě staveniště byla firmě předána 11. září letošního roku s tím, že modernizaci vozovky v Týně zvládne do 50 dnů, tedy do 31. října 2017 a za 55 dnů zmodernizuje průtah Dřítní a Nákřím, tedy do 5. listopadu 2017. K dnešnímu datu však nebyly práce dle stanoveného harmonogramu dokončeny.“



Verdikt na zástupce firmy Robstav nečekal a radní rozhodli: „Vyzýváme zhotovitele modernizace uvedených komunikací, aby v obou případech zjednal nápravu do 30. listopadu letošního roku. V případě, že tak neučiní, kraj odstoupí od uzavřených smluv na tato díla.“



Petr Čechal z firmy Robstav situaci komentuje takto: „Rozhodně nás naše zpoždění netěší. Některé věci jsme se dozvěděli až po předání stavby, konkrétně v ulici Písecká se město Týn nad Vltavou rozhodlo, že během našich prací dodělá ještě obruby. Pak v ulici Budějovická, že udělají chodník navíc. Náhle se tam mění i teplovodní a kanalizační šachty." Už jen tím se prý práce zpozdila. K tomu se ovšem přidalo špatné počasí a rozbité stroje.



Firma Robstav tedy s pracemi stála: „Tam ta naštvanost lidí začala, protože neměli kudy jezdit a já to naprosto chápu. Tahle situace je kombinace více věcí. Zapadá do toho také to, že jsme chtěli začít už v srpnu, ale pan Starosta Týna nad Vltavou Milan Šnorek řekl, že se opravami začne rozhodně až v září." To pro firmu už dopředu znamenalo horší počasí a podzimní zkracování dne. „Je to taková nešťastná záležitost. Rozhodně nechceme fňukat, ale tak to prostě je. Samozřejmě nás to mrzí. Takovéhle věci se nedělají schválně," dodává Petr Čechal. Pokud bude dobré počasí a firmu nepřekvapí další problémy s finišery a jinými stroji, měla by firma podle slov Petra Čechala dokončení modernizace komunikací stihnout.



Krajský radní pro dopravu Jiří Švec v tiskové zprávě Jihočeského kraje dodal: „Pokud bychom od smlouvy odstoupili, kraj je připraven zabezpečit provizorní zprovoznění uvedených komunikací. Tak, aby byl zajištěn pro řidiče bezpečný průjezd a zároveň bylo možné provádět i jejich zimní údržbu.“