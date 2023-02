Linka z Liberce vyjíždí čtyři dny v týdnu: ve čtvrtek, pátek, sobotu a neděli, z autobusového nádraží Liberec (5:00), staví v Praze na Černém mostě (6:15), v Praze na Florenci (6:50), v Českých Budějovicích (9:10) a v Českém Krumlově (9:40), v Rakousku zastavuje v Linci na Industriezeile (11:05) a do Salzburgu Süd přijíždí ve 13:00. Ranní spojení tak získávají výletníci směřující do Budějovic a Krumlova, příjezd do rakouských stanic je stanovený s ohledem na dobrý přestup na další linky třeba z Lince do Pasova či Vídně nebo ze Salzburgu do Innsbrucku a Mnichova.