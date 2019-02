České Budějovice - Karty pro fotbalisty Olomouce i Č. Budějovic jsou před vzájemným utkáním posledního kola I. ligy už dopředu rozdány: oběma jde o vylepšení své pozice v konečné tabulce.

Na podzim Dynamo doma Olomouc zdolalo 2:0 (na snímku Jaromír Plocek stíhá olomouckého Kazara, vlevo Jiří Peroutka): jak dopadne sobotní odveta na Hané? | Foto: František Panec

„Tři zápasy v řadě jsme neprohráli a uděláme vše pro to, abychom tu sérii ještě prodloužili,“ potvrzuje kouč Dynama František Straka.



„Dá se říci, že je to pro nás všechny rozlučkový zápas, a proto chceme uspět,“ dodává budějovický kouč a na přímý dotaz, zda se to loučení týká i jeho, jen pokývá hlavou: „Je to tak, to je hotová věc – nejen já, ale celý realizační tým po zápase v Olomouci končí.“



Sobotní zápas označuje trenér Dynama pro své svěřence za obtížný. „Olomouc si sezonu jistě představovala jinak, nic to ale nemění na tom, že nás čeká silný soupeř,“ připomíná Straka, podle něhož by se měl dnes na Hané hrát oboustranně otevřený fotbal. „Počítám, že obě mužstva dají přednost útočnému pojetí, že nebudou nějak urputně bránit. Nemají ani proč,“ míní.



O motivaci svých hráčů nemá Straka obavy. „Je to pro ně výzva, aby se do nové sezony nabídli novým koučům,“ předpokládá, že jeho nástupce by dnešní utkání v Olomouci mohl osobně sledovat.



Jihočeši by se měli s výjimkou dlohodobých marodů a vykartovaného Šímy loučit v kompletním složení. „Pojede i Tomáš Hunal, má ale potíže s achilovkou a uvidíme, zda bude schopen hrát,“ vysvětluje trenér Dynama. Do týmu se vrací i Žižka (po osmi žlutých kartách měl dva zápasy stop).