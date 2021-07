Když před lety přišli do prváku na Gymnáziu Česká, tak hned první den školy zamířili do českobudějovického Metropolu, aby si zapykali termín na maturitní ples. Ten kvůli koronaviru několikrát odložili, a nakonec se rozhodli v komorní ples proměnit maturitní večírek. A nelitují!

Původní termín plesu měli studenti podle maturantky Kláry Cempírkové letos v lednu. Pořád se ale přesouval, na březen a na konec až na červen. A nebyla to jediná změna. Místo kulturního domu s velkou kapelou a stovkami hostů kvůli hygienickým opatřením zvítězila varianta setkání jen maturantů, rodin a vybraných kamarádů. A jen díky tomu, že se vše konalo "pod širým nebem". "Měli jsme na maturitní ples koordinátorku. Řekli jsme si, že vevnitř by to bylo hodně omezené a venku volnější," popisuje rozhodování o formě akce Klára Cempírková a připojuje, že rizikem bylo třeba to, že venku by mohlo pršet. Nakonec ale vyhrála varianta, kdy se v českobudějovickém Rožnově na statku, který slouží jako restaurace, odehrál i slavnostní nástup či stužkování. Jen přípravy byly hodně omezené, protože se konaly v době finišující přípravy na maturity a v čase samotných zkoušek z dospělosti.

Jak ale upozorňuje třídní učitel Lukáš Boček bylo to z jeho pohledu uvolněné a skvělé právě tím, že už bylo po maturitě. "Dokonce jsem jim říkal, že kdyby se z toho stala tradice, dělat maturitní plesy v létě, že by to mohlo být lepší. Plesy v zimě mi přijdou zkoskostnatělé," říká Lukáš Boček a doplňuje, že to byl jeho první ples, na kterém byl jako třídní, i když už jich jako pedagog za devět let výuky hodně zažil.

Ředitel gymnázia Antonín Sekyrka zase oceňuje maturanty, že do akce vůbec šli, že ji za zhoršených podmínek vůbec nevzdali.

Studenti se podle Kláry Cempírkové při přípravách spokojili se třemi schůzkami na dvoře školy a jednou na statku. Program byl skromnější, třeba místo tří nástupů na plese v různý čas, zůstalo u jednoho, půlnoční překvapení se nekonalo, protože v půl dvanácté už se končilo a šlo na autobus. "Ale začínali jsme v půl páté," naznačuje s úsměvem Klára Cempírková, že hosty pouštěli mnohem dříve, než je to na ples obvyklé.

S koordinátorkou plesu nejvíce jednala Eliška Daňková, která měla na starosti třeba i finanční záležitosti. Pro koordinátorku Elišku Studničkovou byl maturák na statku také premiérou. "Chtěli menší akci. Vymysleli jsme to takhle poprvé. Klasický ples venku být nemůže. Bylo to trošku omezené, neměli například projekci fotografií studentů při nástupu, ale bylo to velmi intenzivní," uvedla Eliška Studničková a doplnila, že ostatní třídy, pro které měla připravovat maturitní plesy, akce většinou zrušili. Jen jedna výjimka se ještě našla, třída z jiné školy, která zvažovala podobnou letní akci v restauraci s velkým tanečním parketem.

V něčem se rožnovská akce studentů Gymnázia Česká od plesu lišila, jak už bylo řečeno, například i v tom, že každý mohl vybrat jen sedm až osm lidí, pro které zajistí vstup. "Kamarádi čekali venku před branou, až někdo jiný odejde," líčí neobvyklou "střídačku" na místech Klára Cempírková s tím, že pro jistotu bděl nad vstupem i zaměstnanec bezpečnostní služby. Výběr byl těžký, nejdříve rodina a pak pár vybraných kamarádů. "Ale výhoda byla, že tam byli jen lidé, které jsme tam chtěli," zdůrazňuje maturantka. A to hlavní? "Měli jsme co slavit! Maturitu už jsme měli hotovou," popisuje největší klad Klára Cempírková. Konal se i tanec s rodiči nebo učiteli. "Řekla bych, že jsme si to užili více než klasický ples," uzavírá maturantka z Gymnázia Česká.

Formu slavnostního předání vysvědčení a posezení s rodiči a učiteli zvolila jedna z maturitních tříd Gymnázia Jírovcova. "Pozvali jsme rodiče a učitele po maturitě. Sedli jsme si a popovídali. Měli jsme to v neděli," říká maturant Jan Picek. Dodává, že místo slavnostního nástupu jako na plese si studenti šli po jednom pro vysvědčení, nechyběl třeba proslov třídní učitelky. Šerpy nebylo možné stihnout udělat, ale maturanti měli nachystaná trika.

Připravené bylo občerstvení. "Kdo chtěl, mohl s námi zůstat a posedět. My jako třída jsme pak měli večírek," doplňuje Jan Picek. A jedna rozlučka maturantů se ještě chystá o prázdninách.

Na Biskupském gymnáziu také nejprve posouvali termíny. Většina tříd nechtěla podle maturantky Marie Volkové o ples přijít. Dokonce se její spolužáci snažili určit nějaký termín v létě. "Ale nemohli jsme se shodnout," vysvětluje hlavní obtíž takové změny Marie Volková. Ples tedy nakonec padl, a nejen v této třídě. Jedna plesová zvyklost se pak přesunula na pomaturitní večírek - stužkování. "Šerpy, které už byly hotové, nám předala třídní učitelka," říká Marie Volková. Ona sama však zrušení plesu nelituje. "Mě osobně to nemrzí vůbec. Já se tam ráda přijdu podívat. Ale přípravy mi přijdou přehnané a zbytečně nákladné," říká maturantka s dovětkem, že se navíc většinou ani v lednu neví, jestli maturitu všichni udělají.