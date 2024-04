V čem tkví úspěch projektu Amazing Places a jak dlouho funguje? Dá se ještě něco zlepšit?

Brzy oslavíme 10 let od vzniku projektu. Ten úspěch tkví určitě v tom, že jsme začali mapovat hezká místa na cestování bez toho, že bychom z toho chtěli mít nějaký profit a určitě také protože nikdo jiný žádnou podobnou službu u nás nenabízel. Každý měsíc na našem webu provedeme minimálně desítky drobných a několik větších úprav, tak aby to pro naše uživatele bylo co nejpřívětivější.

Jak se taková kouzelná místa hledají? Myslíte, že už máte všechny, nebo vám ještě nějaké chybí?

Hledáme neustále. Dnes se více než dříve ozývají samotná místa a lidé, co za nimi stojí, že by u nás chtěli být a my se jim snažíme vyjít vstříc. Protože jsme však výběrový portál, tak se k nám dostane každé páté, šesté místo z nabízených.

Den s psí chůvou. Chlupáči si užívají procházky, wellness i řešení hlavolamů

Kolik a zejména kde máte prověřené ubytovací kapacity u nás v jižních Čechách? Navštívil jste je všechny osobně?

V jižních Čechách máme několik desítek míst a všechny jsme osobně navštívili. Na každý region dnes máme jednoho člověka, který se o místa stará. Já jsem dříve navštěvoval všechna místa, dnes už to časově nejsem schopen všechno objíždět. Ale díky výročí se chystám většinu z nich opět navštívit.

Jaké je nejnovější místo u nás a naopak nejstarší?

Jedno z nejstarších míst v naší kolekci a zároveň jedno z nejkrásnějších jsou Dobčické rybníčky, které najdete právě v jižních Čechách. Říkáme jim, že jsou průkopníky glampingu v Čechách, protože byli mezi prvními, kdo takový typ ubytování začal provozovat.

A z těch nejnovějších bych zmínil krásný počin architektonického studia ORA, kterým je Masná 130 House v Českém Krumlově. Spolu s majiteli se jim povedlo unikátně propojit historický interiér se současným českým designem.

Šimonův nový začátek: S nadějí, že bez nohy mu bude líp, si ji nechal amputovat

Jaký je váš typický klient a jaké jsou jeho požadavky? Jde o zaměstnané lidi, co si chtějí v klidu a pohodlí odpočinout, nebo třeba i seniorské páry a rodiny s dětmi?

S námi cestují prakticky všichni včetně dětí, ty samozřejmě za doprovodu rodičů, stejně tak senioři, a to je to, co nás na tom baví. Nejsme elitářští, u nás si vybere každý to své kouzelné vysněné místo. Zákazníci Amazing Places poměrně často cestují singl, jedná se o tři procenta z naší klientely. Současně jsou v oblibě pet-friendly ubytování, tzn. místa, kam můžou psi. Z cestovatelů jsou čím dál tím častěji gurmáni. Až 70 procent lidí cestuje mimo jiné za dobrým jídlem a přes 80 procent pak potěší lokální speciality. U těch ocení autentický příběh a kladou čím dál větší důraz na původ ingrediencí.

Co teď frčí - glamping – maringotky, stromové či plovoucí domky? Nebo se vrací zájem o hotely či tradiční stavení jako statky a roubenky? Zaznamenal jste nějaký boom, nové trendy a poptávky po něčem skutečně originálním?

Dlouhodobě říkáme, že glamping, i když se mi zdá, že za poslední rok novinky v této kategorii ubyly. Přeci jenom těch nabízených maringotek a posedů už je docela hodně a trh v této oblasti začíná být pomalu nasycen. Lidé chtějí větší komfort a jsou za něj ochotni více zaplatit. Trvalý zájem je o hotely s nadstandardními službami v oblasti wellness a spa. Mezi nejúspěšnější kategorie patří boutique hotely. Potenciál je jednoznačně také v roubenkách a chalupách.

Dorty jako umělecká díla. Cukrářka Lucie sbírá za své výrobky ocenění i ve světě

Vedou krátkodobé, víkendové pobyty, nebo celotýdenní až 14-ti denní? Kam sahá váš přehled například o prioritách lidí, děláte si nějaké statistiky, analýzy?

Máme naprosto přesná data, průměrný pobyt přes Amazing Places je necelé tři dny.

Máte nějakou osobní perličku, doporučení v Jihočeském kraji, co je best ve vašem projektu u nás? Proč by tam měli naši čtenáři určitě vyrazit?

Za mě jsou to dva z absolutních vítězů ročníků Amazing Places za poslední roky, a to je Knížecí cesta u Lipna, bývalá schwarzenberská hájenka na polosamotě s nádherným wellnessem, a Krumlovský mlýn, za kterým stojí renesanční člověk a majitel Marek Šimon, a který nově nabízí tři nádherné luxusní apartmány, které svým prostorem a velkorysým řešením nemají u nás obdobu.

Změnily se nějak priority klientů Amazing Places od pandemie? Zaznamenal jste nějaké tendence? Šetří lidé kvůli krizi, nebo jsou naopak ochotní za kvalitní a hezké ubytování včetně třeba servisu a občerstvení zaplatit horentní sumy?

Zajímavé je, že poslední tři roky se minimálně zvedá průměrná útrata za ubytování přes Amazing Places, ta stálost je až zarážející - u nás je to necelých 10 tisíc za pobyt. Naštěstí doba šetření je za námi a snad i všechny krize s nimi spojené a lidé si začínají zase více užívat a utrácet za kvalitní volný čas.

Petr Kotík (48) je zakladatel projektů Amazing Places, Hero Hotel a Kouzelné chaloupky. Se svým týmem cestuje po Česku, Slovensku, Rakousku, jižním Tyrolsku a Polsku a vybírá místa, kam by se chtěl vracet. Rozhodující nejsou tabulková kritéria, ale atmosféra, celkový dojem, lokalita i lidé, kteří se o místo starají. Výběr Amazing Places nyní nabízí více než 500 míst, od minimalistických domečků v korunách stromů přes tradiční roubenky a chalupy až po butikové a přepychové hotely. Energický Petr Kotík je přesvědčen, že výjimečná dovolená vás nečeká jen na exotickém ostrově a že "český standard“ už dávno není jenom ode zdi ke zdi a protivný personál v umakartových kulisách. Během deseti let se mu podařilo změnit vnímání Čechů o dovolené za humny a zvednout laťku v poskytování ubytovacích služeb. V hotelovém businessu se sám pohybuje už více než dvacet let, od roku 2022 je také investorem projektu Bába na Bali. A když zrovna nevymýšlí nové nápady, tak stále objevuje kouzelná místa nejen v Česku a věnuje se svým třem dětem.

Lidé jdou často i konkrétně za svými požadavky či koníčky, hledají svatební „kouzelná místa“, ubytování speciálně pro rybáře, houbaře, romantiku v zámeckých hotelech apod. Které je úplně nejoblíbenější místo? Z hlediska návštěvnosti, vytíženosti, jak dlouho se třeba čeká na termín? Všimla jsem si, že děláte každoročně i žebříček nejlepších, umístilo se tam nějaké místo z našeho kraje?

Už dříve zmiňované Dobčické rybníčky, za kterými stojí rodina Stříteckých, jsou minimálně na rok obsazené a v tomto si drží své prvenství od samotného počátku projektu. Jinak většinou stačí pár týdnů předem a neměl by být problém ani s těmi nejvytíženějšími destinacemi.

A jen tak pro zajímavost, chystáte nějaké novinky, inovace, pořád si zpracováváte svoje příspěvky na sociálních sítích sám? Nebo už používáte také v nějakém směru umělou inteligenci?

Chystáme celou řadu novinek, během několika dnů chceme nasadit nové mapové podklady na webu, které už testujeme řadu měsíců a stále odchytáváme nedostatky. Od konce léta také spouštíme nový projekt Kouzelné chaloupky, pro které teprve hledáme vhodná místa, takže kdyby někdo měl ten správný tip, budeme za něj moc rádi.

V přírodě už najdete smrže, čirůvky i hřiby. Podívejte se na první jarní úlovky

Jaké jsou nejnovější trendy všeobecně?

Touha po klidu a romantice. Takzvané silent travel se stává jasným trendem v oblasti zahraničního turistického ruchu. Cestovatelé touží po útěku od shonu a ruchu města, preferují klid a přírodu spolu s digitálním detoxem. Takové cesty slouží na utřídění myšlenek, odpočinek, na kreativnější stránky naší práce nebo nám dají prostor, abychom se více věnovali svým partnerkám či partnerům. Patrná je touha po času na meditaci a celkově zaměření na mindfulness (pozn. red. široký pojem tzv. všímavost, soustředění pozornosti, uvědomování si přítomného okamžiku – tady a teď).