Na okraji Budějovic se rekonstruuje železniční přejezd

Frekventovaný přejezd nedaleko kněžskodvorské sokolovny na okraji jihočeské metropole se nyní rekonstruuje v režii Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Na konci minulého týdne skončila první etapa prací.

Podle Marka Illiaše z tiskového oddělení SŽDC akce, která znamenala výluku na trati České Budějovice – Plzeň, přinesla celkovou rekonstrukci přejezdu včetně odvodnění. Důležitou úpravou je také budoucí změna zabezpečení přejezdu. Dostane nově závory a související zabezpečovací technologii. To bude provedeno v další výluce s uvedením do provozu do 29. října 2019.

Cena celé stavby činí 17,8 milionu korun, z toho zabezpečovací zařízení vyjde na 5,4 milionu.

„Současně nyní probíhaly i opravné práce v nedaleké stanici,“ dodává Marek Illiaš k akci s rozpočtem 3,7 milionu korun, při níž byly vyměněny tři výhybky a v délce 400 metrů také koleje a pražce.