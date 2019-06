Ještě na počátku týdne řešili horečně zástupci jihočeské metropole společně s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR organizaci dopravy při chystané rekonstrukci ulice Na Dlouhé louce. Akci chtěl investor, kterým je ŘSD, zahájit 5. července 2019. Město ale mělo velké výhrady třeba k tomu, jak navrhla provádějící firma na poslední víkend prací průjezd MHD staveništěm.

Ve středu v poledne uvedl náměstek primátora Viktor Lavička pro Deník, že se obě strany dohodly na odložení rekonstrukce. "Dohodli jsme se, že stavba bude posunuta," řekl Viktor Lavička a připojil, že velká rekonstrukce by měla začít až v září. Nadále platí, že práce se mají uskutečnit jen o víkendech. První by byl 14. a 15. září. Pokud bude přát počasí, mohlo by se vše stihnout už za tři týdny.

Pro všechny zúčastněné to bude mít podle Viktora Lavičky několik výhod. "Bude více času na přípravu změněných signálních plánů křižovatky," zmínil jeden z příkladů Viktor Lavička s tím, že počítačové řízení křižovatky se musí upravit. Druhým důvodem odkladu byla skutečnost, že o prázdninách je Dlouhá louka jediným tranzitním místem ve směru Tábor - Český Krumlov nebo rakouská hranice a dopravní zatížení ještě narůstá oproti běžnému režimu. Zúžení vozovky kvůli rekonstrukci by tedy mohlo znamenat velké kolony a zřejmě i příslušné komplikace všude ve městě na klíčových tazích. "Obávali jsme se jaký by to mělo dopad na celé město," přiblížil Viktor Lavička další argument použitý při vyjednávání s ŘSD a dalšími odpovědnými institucemi.Navíc při havárii v ulici Na Dlouhé louce už by v podstatě ani žádná vhodná alternativní trasa neexistovala.

Třetím důvodem odkladu je podle Viktora Lavičky předpoklad, že v září už bude možné část provozu odklonit na opravenou Mánesovu třídu. Ta je v současnosti z větší části uzavřena kvůli rekonstrukci a objízdná trasa vede právě po ulici Na Dlouhé louce. Více času bude i na řešení organizace městské hromadné dopravy. Je možné, že by v době posledního víkendu oprav místem neprojížděla a byla odkloněna na náhradní trasy.

O přesnějších podmínkách organizace dopravy se bude ještě jednat, posun prací na září už je ale domluven.