Na třech klíčových místech byla v pondělí nově omezena doprava v Českých Budějovicích. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky nebylo město o opravách v režii ŘSD předem informováno.

Pro mnohé řidiče nebo cestující MHD bylo putování Českými Budějovicemi v pondělí 7. prosince 2020 opravdovou zkouškou nervů. Trasa, která se jindy dá projet v řádu minut, náhle trvala desítky minut. Způsobil to hlavně souběh tří akcí, vedle jiných dlouhodobých uzavírek a omezení.

Pro ŘSD se frézovala vozovka u Plané a také na Strakonické ulici. Zmíněné práce se přesunuly na pondělí podle Adama Kolouška z tiskového oddělení ŘSD, z původně uvažovaného konce minulého týdne. Adam Koloušek to uvedl na dotaz Deníku. "Bohužel, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nemohly být práce prováděny postupně na konci minulého týdne, jak bylo původně v plánu. Během včerejšího dne se pro ŘSD prováděly práce na dvou místech a to na Strakonické a u Plané," uvedl Adam Koloušek a připojil, že práce na Dlouhém mostě nespadaly do kompetence ŘSD. Shodou okolností ale obě opravy pro ŘSD byly na silnicích, které slouží k cestě z Českých Budějovic na Český Krumlov a v případě Strakonické také na Písek a Plzeň.

Na silnici I/3 se bude nedaleko Plané bude pracovat také v úterý. "Během úterý budou probíhat práce ještě na dalším úseku silnice I/3 u Litvínovic nedaleko Normy. Tentokrát by již nemělo dojít k tak velkému omezení dopravy, jako během pondělí. Dále pak budou opravy probíhat na vybraných místech už jen v ulici Na Dlouhé louce. Zde by však také omezení neměla být tak výrazná, jako během pondělí," doplnil Adam Koloušek k dalším pracím a dodal, že do konce týdne budou práce ukončeny.

Na Strakonické ulici a u Plané se jednalo o velkoplošné opravy vozovky. A podle Adama Kolouška byly opravy ze strany ŘSD nahlášeny na Národní dopravní informační centrum a další příslušné úřady. "Celá akce byla schválena a měla potřebná povolení," uvedl Adam Koloušek. Na Strakonické, kde trvalo omezení ještě v úterý, aniž by se tam pracovalo, bylo nutné v rámci technologické přestávky zajistit zrání povrchu vozovky.

Protože pro město se pracovalo na Dlouhém mostě nejlepší "únikovou" trasou byl v pondělí výjezd z Českých Budějovic Lidickou třídou na Včelnou a Kamenný Újezd a pak nájezdu na silnici I/3. Jak je ale v jihočeské metropoli obvyklé, kolaps na jednom či dvou důležitých místech postihne celé město.

Jak ale upozornil náměstek primátora Viktor Lavička při zasedání zastupitelstva v úterý, povolení k opravám získalo ŘSD od krajského úřadu a město nebylo předem informováno, jak je to obvyklé při podobných akcích. Viktor Lavička poukázal na to, že nedávno například ŘSD dohodla s městem úpravy při rekonstrukci křižovatky Husovy třídy a ulice Na Dlouhé louce, která nakonec nebyla úplně uzavřena a pracovalo se tam i v noci, aby nedošlo k úplné uzavírce klíčové křižovatky ve městě. Práce na Dlouhém mostě byly pro město prováděné v rámci instalování meteostanic na některé mosty a mají ještě na jiných mostech pokračovat. Na Dlouhém mostě ale byly ukončeny včera. A o pracích pro ŘSD na Strakonické a u Plané město nebylo zvlášť informováno jako je to u jiných podobných akcí takového rozsahu.

Povolení uzavírek pro ŘSD vydal krajský úřad. Podle tiskové mluvčí krajského úřadu Hany Brožkové úřad vydal rozhodnutí o částečné uzavírce pro akce ŘSD 23. 11. 2020, povolení se vydávalo pro provádějící firmu Eurovia, a to pro velkoplošné výspravy na silnice I/3, I/20 a I/34 v k.ú. České Budějovice. K žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko ŘSD a PČR. "Protože se jedná o 18 opravovaných míst, nebylo možné z časových a povětrnostních důvodů každé místo opravovat samostatně, některé etapy se proto musí překrývat. Žadatel předložit k žádosti harmonogram prací," doplnila Hana Brožková.

Krajský úřad – Jihočeský kraj a Magistrát města České Budějovice konají pravidelně na počátku roku poradu k plánovaným uzavírkám pro nadcházející rok. Stavby, které jsou dlouhodobého charakteru, jsou tedy z hlediska plánovaných uzavírek mezi ŘSD, JčK a SM České Budějovice posuzovány a koordinovány. "Nyní povolená uzavírka se však týká oprav, které jsou prováděny v řádu dní na jednotlivě opravovaném místě a v plánu uzavírek pro rok 2020 tedy nebyla uvažována," doplnila Hana Brožková.

Termín povolení je do 22. 12. 2020. Hana Brožková ale doplnila, že dle harmonogramu by měly práce být ukončeny už 9. 12. 2020, pokud to povětrnostní podmínky dovolí. Dle sdělení stavbyvedoucího se podle Hany Brožkové potvrdilo, že dodavatel prací pro ŘSD předpokládá ukončení prací dle harmonogramu tj. 9. 12. 2020. Přechodná úprava provozu byla vydána formou opatření obecní povahy veřejnou vyhláškou dne 23. 11. 2020 a vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu a Magistrátu města České Budějovice.