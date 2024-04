První část prací na sanaci skály už je hotova. Masiv už je očištěný od náletových dřevin a odlámaly se i narušené části horniny. Podle starosty Boršova nad Vltavou Jana Zemana práce stály 2 049 000 korun včetně DPH. A protože se jedná o turisty oblíbenou a hojně využívanou stezku podél řeky, bude obec žádat o příspěvek Jihočeský kraj. Nyní přichází na řadu druhá etapa projektu, zabezpečení skály do budoucna. „Máme zpracovaný projekt specialistou z Brna. Na 350 metrech je 14 úseků, někde se plánují sítě, jinde ploty, někde kotvy,“ vyjmenovává starosta Boršova, jaká opatření se chystají.

Sanace skály nad turistickou stezkou podél Vltavy nedaleko Boršova nad Vltavou.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Kotvy jsou například kovové desky, upevněné pro zpevnění na skále. Na instalaci asi nejsložitější. Z plánovaných opatření budou převažovat ploty.

Minulý týden bylo vypsáno výběrové řízení a 16. dubna se mají otevírat obálky s nabídkami. Kdyby se podařilo vše provést bez zdržení, ještě v létě by mohly být práce hotové. „Stezka je turistickým magnetem,“ upozorňuje Jan Zeman s tím, že by stálo za to otevřít tradiční podobu cesty kolem řeky co nejdříve. Opravena bude i samotná stezka, kde nyní třeba chybí zábradlí na krátkém úseku. Na akci bude obec žádat o dotaci na ministerstvu životního prostředí.

Fritschova stezka podél Vltavy je u Boršova nad Vltavou uzavřena kvůli sanaci zvětralé skály. Obchozí trasa je značena třemi modrými kolečky.Zdroj: Deník/Edwin Otta

V současnosti se poškozený úsek, kde se ještě bude pracovat, musí obcházet, ale nová trasa je dobře značena od kempu Poslední štace i z druhé strany. Jde se podle modrých kruhů. Také pro vodáky je kvůli pracím na stezce upravena plavba. V řece jsou instalované zelené bójky, které varují před přiblížením ke břehu. Měly by se obeplouvat a zůstat na levoboku. Bójky v řece ještě nějaký čas zůstanou. „Skála je očištěna a nemělo by z ní nic padat, ale není vyloučeno, že při dalších pracích se ještě nějaký menší kámen může uvolnit,“ vysvětluje boršovský starosta, proč je třeba držet vodáky od břehu. V dohodě s Povodím Vltavy by měly bójky po nezbytnou dobu na místě zůstat.