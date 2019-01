Jižní Čechy - Mezi válečné hrdiny, kteři i po desítkáchletvzpomínali na osudný 15. březen 1939, patřillegendární stíhací pilot František Peřina.

Generál František Peřina (uprostřed) spolu s generálem Františkem Fajtlem. | Foto: Deník/archiv

Když německá vojska vtrhla v noci z 14. na 15. březen 1939 do okleštěné země, k těm, kteří nejvíce trpěli bezmocí a vztekem, patřili vojáci čs. armády. Při mobilizacích v roce 1938 byli připraveni hájit svobodu vlasti, teď museli dobrovolně odevzdávat zbraně těm, proti kterým chtěli bojovat.



Na začátek německé okupace vzpomínal také generál František Peřina (1911-2006), letecké stíhací eso, který tři měsíce po okupace odešel do exilu a následujících šest let pak proti nacistům bojoval.

Špatné počasí

„Vím, že nebojovat byl tenkrát omyl, ale bojovat by byl ještě větší,“ tvrdil František Peřina."Němci by nás rychle porazili a pokořili,"říkal rozhodně.

„Tenkrát jsem chtěl sednout do letadla a uletět,“ nosil stále v paměti vzpomínky na 15. březen 1939 stíhací pilot, který tehdy sloužil u leteckého pluku v Olomouci.

„Měli jsme v úmyslu uletět přes Slovensko do Rumunska. Jenže jsme kvůli špatnému počasí nemohli nic dělat, protože nešlo odstartovat. Tak jsme se s tím smířili a čekali na Němce.“



Druhý den okupace si ho zavolali k německému veliteli do kanceláře. „Němečtí letci mě dobře znali, protože jsme se setkali před válkou v roce 1937 na závodech ve Švýcarsku. Nabídli mi, že bych mohl převzít pilotní službu u německé Lufthansy. Samozřejmě že jsem jejich nabídku odmítl. Jeden z Němců za mnou vyšel na chodbu a povídá mi: Franz, kdybys tu nabídku přijal, tak bych tě do smrti nenáviděl. Moc dobře totiž vím, co pro tebe jako vojáka znamená, že nás tady vidíš. Tehdy mě to zarazilo a překvapilo. Poznal jsem, že ti, kteří byli nuceni nás okupovat, nebyli všichni nejhoršího smýšlení. Všichni okupanti nebyli kovaní nacisti. Byli mezi nimi i džentlmeni. Takových jsem si vážil, i když to byli nepřátelé.“



Letci se pak museli vystěhovat z kasáren a svoje bojové stroje přenechali okupantům.

„Scházeli jsme se U Šestáků v Olomouci a domlouvali se, co budeme dělat,“ pokračoval Peřina. „Shodli jsme se na tom, že v okupované zemi nemůžeme zůstat.“ Peřina se v červnu 1939 oženil a za dva dny odešel do Polska. „Odtud jsem se dostal do Francie k cizinecké legii. Když vypukla válka, hned jsme byli přeřazeni k francouzskému letectvu. V prosinci 1939 už jsem byl na frontě.“

Podruhé do exilu

František Peřina bojoval ve Francii, po její kapitulaci se dostal do Velké Británie, kde bojoval u 312. čs. stíhací peruti. Na kontě má necelé dvě desítky sestřelených nepřátelských letadel. Po návratu do vlasti v červenci 1945 se stal instruktorem střelby a bombardování v olomoucké pilotní škole. V lednu 1949 byl propuštěn z letectva. V obavě, aby ho komunisté nezatkli a nezavřeli jako mnohé jeho spolubojovníky, uletěl ve sportovním letadle i s manželkou a kamarádem do exilu. Žil pak v Německu, Anglii, Kanadě a v Americe, odkud se v 90. letech vrátil zpět do vlasti. Obdržel několikrát Čs. válečný kříž, medaili Za chrabrost, medaili Za zásluhy I. stupně, francouzská a britská vyznamenání, nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva.