Už několik let se v Českých Budějovicích uplatňuje při údržbě veřejné zeleně opatření, které je nazvané květnaté pásy. Znamená to, že se nechávají nějaký čas v trávnících růst kvetoucí rostliny, jako potrava pro hmyz.

České Budějovice v zimě, ilustrační foto. | Foto: Petr Moravec

Edwin Otta, Českobudějovický deník.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Teď v zimě samozřejmě květiny i hmyz spí, ale květnaté pásy, případně trávníky vůbec, i ty stříhané nakrátko, jsou stále velmi užitečné. Když totiž zavládnou tuhé mrazy a sníh, řada chodníků, které ještě nepřišly při zimní údržbě na řadu, se změní v pravou zkoušku pohybových schopností nebo odhadu situace a předvídavosti chodců. Na hlavních pěších tazích nebo zastávkách už je uklizeno, ale leckde bokem se mísí sníh a led a vytvářejí povrch, který se blíží spíše kluzišti než chodníku.

A to je právě chvilka, kdy pěší ocení pruh trávníku vedle. Tam se ledu moc nedaří a celkem bezpečně lze tudy uskutečnit alespoň část cesty. Díky vám, trávníky.

P. S.: A kde by to nestačilo, je možné, pokud by byla situace opravdu kritická, využít vánoční stromky, které opouštějí domácnosti a udělat z nich hatě, jako naši předkové ve středověku :).