Když byly České Budějovice vybrány, aby se staly za Českou republiku Evropským hlavním městem kultury 2028, mnohokrát zaznělo, že je to velká příležitost a velká výzva. Naprosto s tím souhlasím.

Vizualizace koncertního a kongresového centra Antonína Dvořáka, tzv. Rejnoka pro České Budějovice od Jana Kaplického a Future Systems z roku 2008. Foto: archiv Future Systems | Foto: archiv Future Systems

V zářijovém zastupitelstvu se ale už teď řešilo, jestli byly účelně vynaložené první peníze v rámci kandidatury. Debata navýsost zajímavá. Třeba o tom, jak to co nejlépe ohlídat. A to se jednalo jen o první miliony. Celkem se mají do projektů pro Evropu zahrnout akce zhruba za čtyři miliardy.

Edwin Otta, Českobudějovický deník.Zdroj: Deník/Edwin OttaMám pro zastupitele jeden návrh ke zvážení. Místo podzemního parkoviště na Senovážném (když je nedaleko nadzemní ne úplně plné), nové galerie tamtéž (která zabere záhony a návštěvností možná nepředčí Wortnerův dům) nebo řady projektů, které mají vzdělávat budoucí kulturní pracovníky zapojené do suprové prezentace Českých Budějovic před Evropou, je možné celý problém s financemi zjednodušit.

Proč neoprášit projekt Rejnoka od Jana Kaplického? Výhod by bylo několik. Do roku 2027 (aby se otevíralo včas) se to dá stihnout, protože pozemek už město má - svůj. Případně může najít ve spolupráci s krajem pro stavbu, která by přece jen měla mít osamocenou pozici, určitě jiný. Pro realizaci by se daly využít i jiné, než městské zdroje, stejně se počítá s tím, že nové investice v jihočeské metropoli podpoří i ministerstvo kultury nebo Evropská unie. Což byl vždy hlavní důvod, proč Rejnoka nestavět, město na to „nemělo“. A hlavně České Budějovice by získaly sály, které nedostanou ani po rekonstrukci Slavie. A pokud chtějí být Evropským městem kultury, asi by se hodily… A ohromně se tím usnadní dumání, co všechno postavit a zorganizovat a Evropě ukázat, abychom byli opravdu výjimeční.

V ostatním bohatě vystačí město s tím, co už nabízí dnes. Ostatně, stejně by se nemělo chlubit cizím peřím nebo vyrábět nějaký svůj falešný obraz, jsem upřímně přesvědčen. Budějovický Majáles, Múzy na vodě, Umění ve městě nebo adventní tržiště určitě obstojí (škoda Festivalu Emmy Destinnové). O řadě dalších akcí, které už dnes ve městě připravuje spousta nadšených lidí s minimálními náklady, nemluvě.

A kdyby náhodou zastupitelé přemýšleli, co je třeba ještě vylepšit, jsou to obyčejné opravy toho, co dnes ve městě není úplně v pořádku. Mě by například nejvíce mrzelo, kdyby České Budějovice uspořádaly velkolepou kulturní olympiádu za spoustu peněz. A přitom byly ve městě jen dvoje či troje veřejné záchodky v centru s kapacitou dohromady tak pro tři osobní auta a v okrajových čtvrtích rozbité chodníky a silnice samý výmol.