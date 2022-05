Především se zapojují do přípravy desítky mladých lidí, kteří chystají program několik měsíců dopředu a úkoly mají rozdělené podle několika oborů. Program není koncipován jen pro studenty, ale tak, aby nabídl hodnotné akce i další veřejnosti a město opravdu ožije.

A co je pro mě nejzajímavější? Budějovický Majáles se samozřejmě neobejde bez finanční pomoci města a jiných sponzorů, ale studenti zapojení do příprav a průběhu jsou dobrovolníci, a to dělají mnohdy i hodně odborné činnosti. A myslí i na přírodu, třeba se ani nesmějí používat jednorázové kelímky na nápoje. Akci provází taková atmosféra, že jsou dokonce vysokoškoláci, kteří se kvůli tomu do majálesového dění načas vracejí mezi organizátory.

I veřejnost ale může k oné atmosféře přispět. Třeba v úloze diváků na majálesovém průvodu v pátek. Nebyla by to pěkná oplátka mladým za krásné oživení města?