GLOSA EDWINA OTTY: Člověče, pomoz si sám

Známá stolní hra Člověče, nezlob se by mohla v současnosti v České republice dostat novou sesterskou variantu Člověče, pomoz si sám. Co by mohly mít společného? Že je nutné zachovat stále chladnou hlavu, nerozčilovat se i při nepříznivém vývoji situace, a hlavně těžkou předvídatelnost toho, co přijde.

Edwin OttaZdroj: DeníkSmůla je ovšem v tom, že zatímco při stolní hře jde celkem o málo, při současném dění v tuzemsku jde o hodně víc, často bohužel o všechno. Ale právě v tom je další nepřímé poselství. Ve hře ani v životě se nevyplácí spoléhat na pomoc zvenčí, v tomto případě státu a jeho institucí, kterým se bohužel příliš nepodařilo přes relativně dlouhou dobu trvání koronavirové epidemie najít a hlavně účinně prosazovat recept na její potření. Proto se musí občané jako už tolikrát v minulosti spolehnout sami na sebe. V nouzi třeba požádat o pomoc sousedy, ale hlavně držet se v domečku. Naštěstí, a to je proti uvedené hře výhoda, se to dá snadno zařídit i bez spousty šestek.